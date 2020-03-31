ЕГЭ. Какие предметы по выбору наиболее популярны у добринских выпускников?

Министерство просвещения перенесло сроки Единого государственного и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется 8 июня, ОГЭ — 9 июня. Такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Сегодня мы решили рассказать, какие предметы по выбору наиболее популярны у добринских выпускников.

Самым популярным предметом по выбору с первого года начала сдачи ЕГЭ было и до сих пор остаётся обществознание, на вторые позиции обычно выходит физика, с переменным успехом меняющаяся с историей. Также и в текущем 2020-м учебном году физика — вторая, а вот на третью ступень вышла биология.

Непопулярностью традиционно пользуется информатика (в 2018-м и 2019-м только по 1 выпускнику её сдавали, в 2020-м — трое). Практически такой выбор и с географией и литературой.

Что касается иностранного языка, то он улучшает свои позиции: к примеру, в 2017-м лишь один человек его сдавал, а вот в 2020-м уже семеро решили попробовать свои силы в этом деле.

Русский язык и математика — обязательные предметы.

С 2015-го года было введено новшество. Дети должны были определиться: профильный или, наоборот, «облегчённый» базовый уровень им нужнее для дальнейшей учёбы, причём одновременно могли выбрать и первое, и второе для подстраховки. С минувшего года такой вариант отменён, выпускники лишь один из этих двух уровней обязаны сдать. Так, в 2019-м из 122 обучающихся 74 пришли на профиль, 48 — на базу. В текущем из 102 одиннадцатиклассников Добринского района: 48 человек выбрали профильный уровень и 54 — базовый.

Высокобалльниками считаются дети, набравшие за экзамен более 90 баллов: в 2017-м их было двое, в 2018-м — девятеро, в 2019-м — 6 человек. Однако за минувшие три года пока никто не получил наивысший балл — 100. Лет 8-10 назад такие выдающиеся умники были в нашем районе.

Но рекорд Виктора Какоткина, выпускника второй Добринской школы, в 2012-м году набравшего 100 баллов по русскому языку и химии, 98 — по физике, 96 — по биологии, до сих пор не побит.