Фронтовая концертная бригада колесит по селам Добринского района

В преддверии празднования очередной годовщины Победы Указом Президента РФ ветераны награждаются юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Награждение тружеников тыла, участников войны проходит во всех сельских поселениях Добринского района. В местных Домах культуры в торжественной обстановке руководители района вручают юбилейные медали тем, кто приближал Победу на фронте и в тылу.

Свой подарок ветеранам приготовила фронтовая концертная бригада центра культуры и досуга п. Добринка — программу «Память сильнее времени». В исполнении Ольги Матыциной, Александра Ходыкина, Татьяны Незнамовой, Владимира Стрельникова, Александра Григорова звучат знакомые и любимые всеми песни: «Где ж ты, мой сад», «Песня фронтового шофера», «Катюша», «Елизавета», «В землянке». Зрители подпевают и приветствуют солистов бурными аплодисментами.

Выступления фронтовой концертной бригады продолжатся в Добринском районе до 20 марта 2020 года.