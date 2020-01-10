Инспекторы ДПС устроили совместный рейд с лицеистами

В рамках профилактической акции «Внимание, дети!» и Единого дня безопасности, который ежемесячно проводит в районе ОГИБДД, в Добринке прошел очередной рейд. Инспекторы ДПС Алексей Незнамов и Артем Донских с юидовцами лицея №1 провели совместное мероприятие возле образовательного учреждения.

Они останавливали автомобили, проводили с водителями беседы о соблюдении ПДД и раздавали им листовки с соответствующей информацией.

Очередное рейдовое мероприятие сотрудники ОГИБДД планируют провести с 13 по 15 января. Оно будет направлено на выявление и пресечение нарушений ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах.