Как будем отмечать Пасху в этом году?

О том, как будут проходить пасхальные торжества в условиях объявленной самоизоляции, нам рассказал благочинный Добринского ЦО Александр АДОНЬЕВ.

— В связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 Богослужения в Никольском храме поселка Добринка и других храмах района проходят в закрытом режиме. Вход посторонним категорически запрещен. Службы совершаются также каждый день утром и вечером, но без прихожан.

В Никольском храме п. Добринка поминальные записки о здравии и об упокоении, другие виды треб можно заказать в церковном киоске, позвонив по телефону 8 (47462) 2-11-78, в социальных сетях в группе Добринский храм и на сайте pravera.ru, там же онлайн будут вестись прямые трансляции Богослужений.

Помните, что нарушение режима самоизоляции — выход из дома без особой на то надобности, в том числе посещение кладбищ, наказывается штрафом. И, вообще, посещение кладбищ в дни Светлой Седмицы неуместно. Для поминовения усопших установлен особый день Радоница. В этом году он приходится на 28 апреля (режим самоизоляции объявлен до 30 апреля — прим. ред.).

Об освящении куличей информация будет дополнительно размещена на сайте pravera.ru.

Сидите дома! Мы в храме молимся о вас, вы, сидя дома, молитесь о нас. С наступающим праздником Пасхи!