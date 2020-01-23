Краевед из Добринки готовит к изданию новую книгу. Вы можете стать ее обладателями

Наш коллега, добринский журналист и краевед Вячеслав Искорнев, провел большую работу, чтобы подготовить второе издание книги «Дело отца Николая», дополненное новыми материалами. Он посвятил этому много времени и сил, отыскивая недостающие сведения. Пришлось делать многочисленные запросы в различные архивы, связываться с родственниками наших земляков, которые живут далеко от Добринки, но сохранили ценную информацию. Например, из Германии он получил новые подробности об удивительной судьбе протоиерея Матфея Медведева, который был репрессирован, не без помощи чуда бежал из лагеря, оказался в Шанхае, а доживал свой век в США.

В книге рассказывается об истории Добринского края, Никольском храме, новомученике убиенном протоиерее Николае

Добротворцеве и о тех, кто вместе с ним укреплял народ в православной вере, о борьбе добра и зла.

Вячеслав Кузьмич в настоящее время собирает средства, чтобы издать книгу необходимым тиражом. И будет рад, если кому-то эта книга станет интересна, чтобы добавить в личную библиотеку, а заодно проспонсировать издание. Один экземпляр будет стоить тысячу рублей.

Связаться с автором и получить необходимые реквизиты можно в социальной сети «Одноклассники». Вот его профиль.