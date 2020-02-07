Краеведческий музей Верхнематрёнской школы пополняется новыми экспонатами

ЧТО БЫЛО В СРЕДНЕЙ МАТРЁНКЕ В 1881-м?

— Недавно в их состав вошли две старинные дощатые иконы, — рассказывает руководитель музея Лидия Леонидовна Крутских, учитель истории и обществознания. — Как и все предметы, что в музее представлены, они описаны и поставлены на учёт, имеют свой инвентарный номер.

Заместитель директора по воспитательной работе Наталия Александровна Оводкова демонстрирует тяжёлый красный кирпич, на нём выбита хорошо просматривающаяся дата: «1881 год».

— Он долго лежал в нашем саду, а я живу в Средней Матрёнке. Никто не обращал на него никакого внимания, — говорит она. — Потом я решила его перевернуть и увидела надпись, отчистила её. В нашем селе ведь когда-то была церковь. Скорее всего, он оттуда: надпись сделана на старинный лад.

— Храм Димитрия Солунского, стоявший у нас, — объясняет Нина Александровна Гущина, глава Среднематрёнского сельсовета, — датируется 1807-м годом с начала постройки, закрыт был в начале 30-х гг. прошлого века. Рядом с церковью, как и везде, хоронили священников.

Кстати, автор этих строк точно такие же буквы и цифры, что на кирпиче, видела, к примеру, на плитах надгробий у церкви в селе Скорняково-Архангельское Задонского района.

ЗАБРОШЕННЫЕ ИКОНЫ НАПОМНИЛИ О СЕБЕ

— А как же попали иконы в ваш музейный список? — спрашиваю у педагогов, неравнодушных к истории родного края.

— Их тоже обнаружила я, — продолжила Наталия Александровна, — мы с родственницей пошли за яблоками в заброшенный сад, принадлежавший нашей родне, но фруктов там не оказалось, зато заметили в диких зарослях полуразрушенный сарай. Не побоялись в него войти и в нем увидели эти две иконы. Запылённые и запаутиненные, они всё равно сразу же обратили на себя наше внимание. Наверно, тоже были вынесены когда-то из той же церкви на спасение. А может, принадлежали хозяевам изначально, но в советские годы их сняли с красного угла дома.

Иконы и вправду интересные. Видно, что когда-то они находились под стеклом: пазики для него заметны на досках. Каждая состоит из трёх таких. Та, что поменьше, до сей поры сохранила чёткую надпись: «Святые Харлампий и Влас» (им молятся об избавлении от бедности и недугов). А большая и вовсе «построена» необычно: низ её отпилен и наставлен вверху, что хорошо можно определить по цвету тёмно-зелёной одежды. Женский лик очень страдальческий, руки распахнуты и вскинуты к небу. Кстати, при определённом угле зрения сзади главной героини, слева, просматривается ещё один лик с небольшими фрагментами красной одежды. Это подтвердили и мои коллеги в редакции. А что за икона, мы не знаем.

Может, кто из читателей подскажет и нам, и педагогам Верхнематрёнской школы. Будем рады вашей помощи, уважаемые читатели.

ПЯТИЛЕТНЯЯ МАРФУША СБЕРЕГЛА БОЛЬШУЮ КНИГУ

Есть среди экспонатов музея один, датированный ещё 1937-м годом. Это книга А.С. Пушкина, переданная в набор в 1936-м, напечатанная в феврале следующего, к 100-летию со дня гибели великого поэта (в феврале 2020-го — 183 года с того кровопролитного момента). Солидное издание (700 страниц), содержащее рисунки и черновики самого автора. Её цена — 15 рублей. Краевед Виктор Владимирович Елисеев объяснил, что это немаленькая стоимость. Например, килограмм отборных яблок тогда стоил 40-60 копеек, утка — 3-4 рубля, гусь — 10 рублей, центнер цемента — 33 рубля.

Одним словом, хозяева раскошелились, приобретая эту книгу. Видимо, прекрасно понимали, что не хлебом единым жив человек. Да и судьба у этого издания тоже печальная, пусть не такая трагичная, как у поэта, и всё же. Лидия Леонидовна поведала целую историю об этом.

— Приблизительно в 1938 году в деревне Березовке, недалеко от барской усадьбы «Котельный сад», была раскулачена семья ремесленника-прялочника Алексея Максимовича Литвинова. Все имущество «кулака» описали и должны были конфисковать. Так как книги в деревне на тот момент не считались местной властью большой ценностью, то сборник Пушкина был выброшен. Семье была выделена землянка в селе Приозерном. Родители и их маленькие дети, в числе которых была 5-летняя Марфуша, подобрав из пожитков все, что им оставили за ненадобностью представители власти, перебрались на новое место жительства. Большая тяжелая книга была взята семьей как дополнительный материал для отопления помещения (для розжига). И только желание маленькой девочки сохранить что-нибудь на память от прошлой жизни сберегло данный экспонат.

Марфа Алексеевна выросла. Получив образование, приехала работать в родную деревню учителем начальных классов. Позже вышла замуж за Первушина Никиту Семеновича. У них родились двое детей — Вячеслав и Светлана. Вячеслав уехал в Воронеж, а Светлана в родной Приозеренской школе стала преподавать химию и биологию. Она посвятила всю свою жизнь учительской профессии, схоронила родителей и, разбирая вещи на чердаке, нашла книгу, о которой так часто при жизни вспоминала ее мама Марфа Алексеевна. Посетив музей Верхнематренской школы в 1997 году, Светлана Никитична была тронута идеей местных учителей открыть экспозицию, посвященную истории родной школы, и преподнесла в дар несколько фотографий учительского состава Приозеренской школы и сборник сочинений великого поэта.

Данный экспонат был занесен в книгу поступлений музейного фонда под инвентарным номером 193, заняв достойное место в экспозиции «История школы». При проведении экскурсий в указанном зале он всегда вызывает неподдельный интерес у посетителей музея.

Вот так по нескольким предметам можно изучать историю малой родины и страны. Точнее, её часть.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.