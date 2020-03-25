На сельском сходе петровцы попросили площадку для воркаута

Сельский сход граждан в поселке Петровский, как и во многих других поселениях Добринского района, стартовал с творческого отчета селян в рамках районного общественного проекта «Социальное дерево», инициатором которого в свое время выступил руководитель муниципалитета Сергей Москворецкий.

Нескольким жителям поселения вручили юбилейные медали в честь грядущего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, выразив им благодарность за труд и подвиг. Зрительный зал, в свою очередь, поздравил награжденных К.С. Антонову, В.И. Борисова, К.К. Шилову, А.А. Глущенко, Б.И. Копенкина бурными аплодисментами. В поселении на сегодня проживают 42 человека, кто своим трудом ковал Победу в тылу. Все эти люди получат заслуженные награды в ближайшее время.

Об итогах работы сельской администрации в 2019 году в своем докладе рассказал глава поселения Николай Лычкин. Он назвал основные приоритеты в своей работе, которые были направлены на улучшение качества жизни односельчан. Это и социально-культурная сфера, и благоустройство территории, освещение улиц, ремонт и содержание дорог, и многое другое. На многие проблемы указывали местные жители в ходе личного приема сельского главы, да и просто при встрече на улице.

Все обращения селян (а они были поданы от 38 человек) в основном сводились к решению бытовых проблем: это дороги, освещение, водоснабжение. Эти главные вопросы волнуют жителей не только Петровского, но и других сельских поселений. И, тем не менее, несмотря на небольшой бюджет, Н.В. Лычкин старался их решить. Впрочем, не без участия районной власти. За помощь и поддержку он поблагодарил главу Добринского района С.П. Москворецкого.

В планах на 2020-й год: укладка дорожного полотна в с. Васильевка и п. Политотдел, установка спортивной площадки на территории школы в п. Петровский и детской игровой площадки в том же Политотделе, ремонт въездной стелы «Петровский сельсовет», памятника Олегу Кошевому. Продолжится дальнейший ремонт Новопетровского СДК.

Затем слово предоставили участникам схода, которых волновали самые разные проблемы. Так, В.П. Мамаева говорила о патриотическом воспитании молодежи в школах, внимании к ветеранам и труженикам тыла. Присутствовавшая на сходе начальник отдела образования Ирина Немцева заметила, что такая работа в образовательных учреждениях ведется регулярно, а не только в преддверии знаковых дат.

А вот вопрос завуча Петровской школы Н.Ю. Несмеяновой заинтересовал представителей из района. Оказывается, местной молодежи нужна … площадка для воркаута (это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, представляет собой спортивную субкультуру). Такой неожиданный вопрос был занесен в протокол схода и будет решаться на уровне района.

В.А. Сэу попросила сделать доступной для всех дошколят детскую игровую площадку на территории Петровского садика, про дороги по улицам Северной и Гагарина в Николаевке спросила О.Е. Полякова, уличное освещение в Новопетровке волнует С.Ю. Борисову.

Большое волнение вызвал вопрос об отлове собак на территории поселения. Но завязавшуюся дискуссию о том, что глава не решает этот вопрос прервала, та же Н.Ю. Несмеянова.

— Это чьи собаки? — поинтересовалась она у забурлившего зала, — ваши же и есть. Вы либо подкармливаете на улице бездомных животных, либо не держите на привязи своих.

На сходе поднимался еще ряд вопросов, которые предстоит решать в течение этого года.

Роман ПАНОВ.

Фото автора.