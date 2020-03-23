При равных возможностях

В Добринском районе созданы оптимальные условия для реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

УРОК ПО СКАЙПУ

В районе есть все условия для реализации ФГОС, реализации возможностей одаренным детям (классы с углубленным изучением отдельных предметов, профильные группы), детям с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечен равный доступ к услугам общего образования детей вследствие организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий.

Таким образом ведутся иностранный язык, музыка, биология в СШ с. Н. Матренка и филиале МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка. Обучение проводит МБОУ СОШ № 2 п. Добринка и МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка.

ПОМОЧЬ ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ

Помощь выпускникам школы в выборе профессии осуществляется в процессе предпрофильной подготовки, которая ведётся во всех школах района. Ежегодно проходит ярмарка вакансий. Проводятся экскурсии на предприятия района и области, профессиональное тестирование школьников.

Организована работа педагогического и медицинского классов на базе МБОУ «Лицей № 1 п. Добринка». Для обучающихся социальным компетенциям, гражданским установкам, культуре здорового образа жизни используется инфраструктура района: культурно-спортивный комплекс, музеи, бассейн, Дома культуры, библиотеки.

БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ

Созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в учреждения образования, имеются условия для обучения детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью в 11 общеобразовательных учреждениях, имеются условия для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Увеличилась доля учреждений образования, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса до 94,32 %, что говорит об устойчивой тенденции постоянного совершенствования учебно-материальной базы и активном участии системы образования района в различных программах на условиях софинансирования.

С ЗАБОТОЙ О КАДРАХ

На сегодня в организациях общего и дополнительного образования работает 271 учитель.

Успешно реализуются задачи по повышению заработной платы педагогам. В соответствии с Постановлением администрации Липецкой области № 42 от 03.02.2020 года «Об утверждении Порядков формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» педагогам может быть предоставлено служебное жилье при условии: отсутствия в собственности жилого помещения на сельских территориях в границах муниципального района, в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства, регистрации по месту пребывания.

В договоре предусматривается право гражданина по истечении 5 лет работы на приобретение указанного жилого помещения в собственность по цене, не превышающей 10 % расчетной стоимости строительства жилья, а по истечении 10 лет — по цене, не превышающей 1% выкупной цены жилья.

ПЕДАГОГАМ ТОЖЕ НУЖНО РАЗВИВАТЬСЯ

В 2019 году в районе начата реализация нового проекта по повышению профессионального мастерства учителей: создана муниципальная модель учительского роста с целью оказания информационно-методической помощи, консультирования и тьюторского сопровождения школ с низкими результатами обучения, а также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и педагогов этих школ.

В рамках данной модели на базе МБОУ «Лицей № 1 п. Добринка» создан «Ресурсный центр развития педагога».

Развивается система социального партнерства с вузами, общественностью.

Повышается эффективность экономической и управленческой деятельности в сфере образования, все руководители прошли переподготовку по основам менеджмента, развивается система государственно-общественного управления (советы школ, попечительские советы, наблюдательные советы), функционирует муниципальный совет по образованию Добринского района, развиваются школьные и муниципальная системы оценки качества образования.

Эдуард ДЕМИХОВ.