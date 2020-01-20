Родители в Добринском районе доплачивают в среднем 40 рублей за горячее питание детей в школах

В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил, что бесплатным горячим питанием учеников начальных классов начнут обеспечивать с 1 сентября 2020 года в школах, технически готовых к этому.

— На сегодня в Добринском районе, — говорит главный специалист-эксперт районного отдела образования Елена Злобина, — 100% школьников (а это 2938 человек) получают бесплатные завтраки на сумму 20 рублей в день. По желанию родители (а их большинство) оплачивают своим детям и горячий обед.

Средняя сумма родительской доплаты за горячее питание по Добринскому району составляет 40 рублей в день. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья горячие обеды получают бесплатно. Ежедневно на это выделяется 80 рублей. Для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, посещающих группу продленного дня, предусмотрено 40 рублей в день. Надеемся, что в скором будущем родителям школьников начальных классов не надо будет доплачивать за горячие обеды своих детей.