С 30 марта центры «Мои Документы» Липецкой области временно прекращают работу

Уважаемые жители Липецкой области! В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в связи с Указом Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 5 апреля 2020 года включительно центры «Мои Документы» Липецкой области приостанавливают работу на указанный период. Граждане, ранее записанные на прием, будут обслужены в обязательном порядке по окончании выходных.

Данные меры позволят снизить скорость распространения заболевания. Нашим заявителям мы рекомендуем максимально ограничить посещение общественных мест, по возможности оставаться дома и следить за своим здоровьем.