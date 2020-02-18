Сельские главы взяли в руки теннисные ракетки

Главы сельских поселений показали, что могут не только хорошо работать с документами, решать социальные и бытовые вопросы на вверенных им территориях, но и мастерски владеть маленькими ракетками. Турнир по настольному теннису, проведенный в детско-юношеском центре спорта п. Добринка, стал тому подтверждением.

Золотым знаком ГТО награждаются главы трех сельских поселений, — эти слова начальник районного отдела молодежи, спорта и демографии Александр Чернов произнес перед открытием турнира, — по результатам тестирования Александр Овчинников, Вадим Батышкин и Нина Гущина в своих возрастных категориях показали отличные результаты.

Под аплодисменты коллег по работе главы местных органов самоуправления Богородицкого, Нижнематренского и Среднематренского сельсоветов получили специальные значки и удостоверения, подтверждающие их победу в районном этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Турнир среди глав сельских поселений проводится впервые. Как оказалось позже, этот «блин» не получился комом. Инициатором проведения встреч за теннисным столом стал глава Добринского района Сергей Москворецкий.

Перед началом встреч состоялась жеребьевка. Участников соревнований разбили на четыре четверки. Одна – женская, и три – мужских. Все поединки проходили по круговой системе. Чиновники, многие из которых накануне немало тренировались за теннисными столами, показали довольно высокий уровень мастерства. Тем не менее, по прошествии часа напряженных встреч, определились настоящие мастера маленьких ракеток.

В упорной борьбе первое место у мужчин завоевал, словно подтверждая свой золотой знак ГТО, Александр Овчинников из Плавицы. Его географический сосед из села Дурово Сергей Ходяков стал вторым. Третье место занял Николай Чижов из Добринки.

У женщин отличилась Наталья Жаворонкова из Верхней Матренки. Немного уступила ей Нина Демихова из Пушкино, ставшая второй. Глава из Березнеговатки Татьяна Пчельникова замкнула призовую тройку. Старожил муниципальной службы Нина Гущина из Средней Матренки, хоть и не попала в призовую тройку, но в каждом сете проявляла упорство и характер.

Почетные грамоты, медали, теннисные ракетки и ценные призы: недостатка в наградах в этот день не было. Турнир по настольному теннису с участием глав сельских поселений планируют сделать в районе традиционным.