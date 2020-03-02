Сергей Безруков рассказал о подвиге нашего земляка

Общероссийский народный фронт реализует мультимедийный проект «Памяти героев», в рамках которого на специально созданном канале в YouTube каждый желающий может рассказать всей стране о герое своего региона или же героическом подвиге родственника во время Великой Отечественной войны.

К проекту присоединились в том числе известные личности. Народный артист России Сергей Безруков рассказ о Герое Советского Союза Иване Макаренкове, уроженце села Ольговка Добринского района.

Иван Михайлович Макаренков родился 15 декабря 1918 года в деревне Ольговка (ныне Добринский район Липецкой области) в семье крестьянина. По окончании школы и курсов механизаторов он стал работать трактористом. В 1939 году Иван Михайлович был призван в армию. Сначала служил шофером, а после окончания специальных курсов механиком–водителем танка.

С первых дней войны Макаренков сражался с врагом на Юго–Западном фронте, где ему пришлось отходить вместе со своей частью на восток. В одном из боев танк был подбит, но Иван Михайлович продолжал сражаться как пехотинец. В бою под Житомиром он был ранен осколком мины и попал в госпиталь. После выздоровления был зачислен механиком–водителем танка 549–го танкового батальона, 61 отдельной танковой бригады, Ленинградского фронта.

Экипаж танка «Т–60» называли «малюткой», так как он состоял из двух человек: командира и механика водителя. Командиром экипажа был Осатюк Дмитрий Иванович, а механиком–водителем – Иван Михайлович. Макаренков как опытный водитель быстро достиг того, что машина в бою «танцевала», и это неоднократно выручало экипаж.

12 января 1943 года танк Осатюка и Макаренкова «увел за собой» с поляны, где шел бой, три тяжелых фашистских танка к артиллеристам в рощу. Они, в свою очередь, поняли замысел экипажа и поддержали его огнем, уничтожив два танка, третьему удалось скрыться. Экипаж открыл огонь по вражеской пехоте. Контратака фашистов была сорвана, наше наступление продолжалось.

14 января рота, в которой служил Макаренков, с группой пехотинцев прикрывала отвоеванный накануне у врага рубеж. Танк Осатюка и Макаренкова внезапно нанес большой урон врагу; уцелевшие сдались в плен.

21 января в бою у Синявино (Ленинградская область) танк Осатюка и Макаренкова участвовал в прорыве кольца блокады Ленинграда. В машину попал вражеский снаряд. Иван Михайлович был тяжело ранен: ему оторвало ступню левой ноги и срезало пальцы на руке.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года старшине Макаренкову Ивану Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В ноябре 1943 года Иван Михайлович демобилизовался по состоянию здоровья и вернулся в родные края. Сначала работал в Хворостянке, а затем переехал в Липецк и с 1948 года до пенсии работал на Новолипецком металлургическом комбинате.

20 мая 2004 года Иван Михайлович умер. Похоронен в Липецке на Косыревском (старом) кладбище.

На Аллее Героев в поселке Добринка установлен бюст Герою. Имя Ивана Михайловича носит гимназия в селе Ольговка Добринского района.