Сергей Москворецкий посетил земляков, ковавших Великую Победу на фронте и в тылу

В число знаковых событий, ознаменовавших победу советского народа над фашистской Германией, вошли Сталинградская битва, блокада Ленинграда и напряженная работа гражданского населения в тылу. В хлебном крае живы, слава Богу, очевидцы тех далеких событий. В один из зимних дней этих людей со словами благодарности за ратный и мирный труд посетил глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий.

НЕПОКОРЕННЫЙ СТАЛИНГРАД

Василий Григорьевич Кукин из села Дурово – единственный из оставшихся в живых фронтовиков-добринцев, принимавших участие в обороне Сталинграда. Солидный возраст не стал ему помехой для воспоминаний.

— Мой боевой путь, — говорит он, — начался под Москвой в 302-м гвардейском зенитном артиллерийском полку. В наши обязанности входило засечь вражескую авиацию и успеть предупредить о бомбежке. Затем был Сталинград. Основная задача полка — прикрытие огнем артиллерии советской пехоты и танков в наступлении на фашистов. Второго февраля 1943 года в три часа ночи внезапно затихла артиллерийская канонада, а вскоре через наши позиции начала движение огромная колонна сдавшихся в плен фашистов. Сталинградская битва была завершена. За наше мужество и героизм немцы прозвали нас «сталинградскими дьяволами». После Сталинграда был Курск. Летом бои на Орловско-Курской дуге шли без передышки. Нелегко было всем. Были большие потери и среди наших солдат.

После сражений под Курском из всех разведчиков в живых остался только Василий Григорьевич, а остальные товарищи погибли от бомбежек. Довелось Кукину увидеть маршала Жукова, который посетил их полк. Победу сержант из Дурово встретил в германской столице. В это время он находился на посту. Увидев салют, понял, что война закончилась. К слову, тогда не удержался, и осколком красного кирпича написал на стене: «Здесь, в гитлеровском логове, закончил войну младший сержант Кукин».

За доблесть, проявленную Василием Григорьевичем в боях под Сталинградом и на Курской дуге, на груди у ветерана красуются среди множества других две медали «За отвагу».

— Моя память не в силах стереть битву за Сталинград, — резюмирует фронтовик, — город, который мы так и не отдали врагу.

Глава Добринского района Сергей Москворецкий очень долго общался со старым солдатом. Вручив ценный подарок, попросил Василия Григорьевича принять участие в шествии «Бессмертного полка», которое пройдет 9-го Мая в Добринке. В этот день открытая машина с ветеранами Великой Отечественной войны, украшенная Знаменем Победы, проедет во главе колонны по центральным улицам поселка.

Приглашение принято, — по-военному ответил ему защитник Сталинграда.

ДОЖИВЕМ ДО ВЕКОВОГО ЮБИЛЕЯ!

Бывшей блокаднице из села Отскочное Александре Алексеевне Востриковой до столетия осталось немногим больше месяца. Десятого марта уважаемый в районе человек будет принимать заслуженные поздравления. Жизнь так распорядилась, что А. Вострикова работала в осажденном фашистами городе, видела все тяготы жизни с минимумом продуктов. Еще девчонкой она уехала на вербовке в Ленинград, где устроилась на ткацкую фабрику. И тут грянула война. По воспоминаниям женщины, нормы выдачи хлеба стали совсем мизерными. Так, взрослым в сутки полагалось по 250, иждивенцам и детям – по 150 граммов суррогатного продукта. Люди в городе умирали один за другим. Не раз Александра Алексеевна наблюдала такую картину: идёт человек, упал – и не поднимается. А кто начинает помогать – сам падает и не встаёт. Жили в не отапливаемых бараках. Спали не раздеваясь.

Затем ее в числе многих горожан вывезли по «дороге жизни». Путь домой оказался для нее очень долгим. Один только карантин в Рязани длился ровно месяц. За это время обессиленных людей регулярно кормили небольшими порциями, чтобы восстановить их силы. Вернувшись на свою малую родину, в село Отскочное, Александра Алексеевна жила и честно трудилась в местном медпункте.

Сергей Москворецкий от души поздравил пожилую женщину с 76-й годовщиной со дня снятия блокады Ленинграда. Глава муниципалитета привез с собой ценный подарок. Нашлось время и для теплого, душевного общения. Также в этот день приехала в Отскочное председатель районного совета ветеранов Лидия Егорова. Она вручила бывшей блокаднице большой набор сладостей к чаю.

СЕМЬ ПЛЮС ТРИ

Ветеран труда из Добринки, мать-героиня Мария Николаевна Бородина недавно отпраздновала 90-детний юбилей. Ее главное «богатство» — семь дочерей и трое сыновей, которые появились на свет с 1957-го по 1974-й год. Начало войны девочка-подросток застала в селе Кужное Тамбовской области.

По радио об этом объявили, — вспоминает женщина, — в тот момент все вокруг, и мужчины, и женщины, сразу стали серьезными. Понимали, что наступила година трудных испытаний. В том же сорок первом году, когда мне не было еще и 11 лет, начала работать в местном колхозе имени Коминтерна. Первое дело, которое поручили – подавать пшеничные снопы в молотилку. Затем была и дояркой, и свекловичницей. Рабочие руки в тылу были на вес золота. Про усталость никто не думал, все мысли про то, как там наши воюют, скоро ли погонят врага. И погнали, и разбили. Про день Победы узнали также по радио, в селе по такому случаю приземлился небольшой самолет. Помню, все обнимались, радовались. То тут, то там звучали гармошки, гитары. Песни и танцы были под открытым небом.

После войны Бородина завербовалась в Коми АССР на лесоразработки. Было трудно, но она выдержала. Вернувшись домой, стала невестой. К ней посватался парень из соседнего села. Николай был из простой крестьянской семьи, трудолюбивый. Создали свою ячейку общества, которую за 17 лет пополнили 10 детей. Всех подняли на ноги, воспитали. Сейчас, когда родители состарились, дочери и сыновья не оставляют их в одиночестве. Звонят, навещают.

Визит главы района стал для Бородиных полной неожиданностью. Сергей Петрович Москворецкий приехал с подарком. А еще он привез для труженицы тыла много теплых, душевных слов, в которых отразил отношение потомков к тем, кто в тылу ковал Победу. Долго длилось их общение.

Обращайтесь ко мне по любому вопросу, — сказал он Марии Николаевне на прощание, — мы всегда должны помнить о ветеранах, помогая им решать проблемы.

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора.