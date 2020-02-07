Скушай, детка, сигаретку

В стране идет борьба с курением. Все мы знаем: сигареты — это вредно — и стараемся держаться подальше от табачного дыма и оберегать от него детей. Любая мама знает, как проверить, курит ли ее ребенок: запах табака впитывается в одежду, его можно определить по дыханию. По крайней мере, так было до недавних пор. Теперь в нашу жизнь вошли снюсы — продукт, относящийся к категории бездымных табаков.

Они позволяют незаметно для окружающих употреблять очень высокие дозы никотина. Так что, если от вашего ребенка не пахнет табаком, это еще не значит, что он не имеет дела с никотином.

СНЮС — вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.

Снюс бывает разных видов. Его стандартная разновидность представляет собой жевательный, сосательный табак, который на длительное время кладется в рот, через слизистую в организм впитывается никотин. А еще есть никотиновые леденцы и пастилки.

Среди несовершеннолетних невероятно популярны некурительные табачные изделия, «курят» таким образом подростки везде, включая территории образовательных учреждений.

Если сравнивать с обычной сигаретой, то в снюсе в десятки раз выше дозы никотина. Он рассчитан на длительное применение. Например, сигарета выкуривается за 3 минуты, а пакетики рассасываются 20-30 минут. Одна жевательная пластинка заменяет 3 пачки сигарет.

В результате очень быстро формируется зависимость от никотина, происходят изменения слизистой рта. В числе последствий потребления таких смесей — заболевания желудочно-кишечного тракта, развитие рака ротовой полости, пищевода, поджелудочной железы.

У подростков наблюдается замедление либо остановка роста, повышенная агрессивность, возбудимость, нарушение концентрации внимания и другие отклонения.

Передозировка приводит к спутанности сознания, неадекватному поведению, а иногда речь даже может идти о спасении жизни ребенка.

О том, насколько эта беда актуальна для нашего района, мы поговорили с медиками и работниками прокуратуры.

КУДА ПОЗВОНИТЬ?

Если вам есть что сказать по этой проблеме или сами хотите задать вопрос, можно звонить по телефонам:

2-17-82 (врач-нарколог ГУЗ «Добринская ЦРБ»)

8 (4742) 43-00-98 (здесь дадут консультацию по лечению от табачной зависимости)

8 (4742) 27-25-98 («горячая линия» по снюсам).

Ольга РАКЧЕЕВА, старший помощник прокурора района:

— В конце прошлого года к нам поступил анонимный звонок от мамы несовершеннолетнего ребенка, которая указала торговую точку, где торгуют снюсами. По поручению прокурора полиция провела проверку, но факт продажи снюсов не был выявлен. Такие рейды мы организуем время от времени сами совместно с сотрудниками полиции.

Увлечение снюсами сегодня, к сожалению, для подростков и молодежи — своеобразная дань моде. Страшно, что эта зараза пришла в школы. Подростки уверены, что снюс совершенно безвреден. Задача взрослых донести до них, что это опасное увлечение. В особой зоне риска находятся учащиеся 5-8 классов, то есть среднее звено.

Старшеклассники — люди более взрослые и не будут травить себя всякой гадостью, а ученики начальных классов еще не доросли до таких «развлечений», хотя могут быть и исключения. Когда проводим беседы со школьниками, по их реакции уже видно, кто слышит об этом впервые, а кто знает, о чем идет речь и опускает глаза. Поэтому проводится анкетирование учащихся, говорим об этом на родительских собраниях.

Напомню, что за продажу снюсов детям, равно как и любого табака, продавец будет отвечать по закону.

П.8 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в Российской Федерации запрещается оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом).

Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностные лица — от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока до шестидесяти тысяч рублей (ст. 14.53 КоАП РФ).

За продажу любой табачной продукции и табачных изделий, в том числе и снюса, несовершеннолетнему также установлена административная ответственность в виде штрафа: для граждан — в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей (ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ).

Отсюда можно сделать вывод, что оборот снюса в России находится под полным запретом, а его продажа несовершеннолетним становится двойным нарушением закона.

Лариса ДЕДЯЕВА, врач-нарколог ГУЗ «Добринская ЦРБ»:

— Из своего опыта работы могу утверждать, что снюсы — проблема подростков. Школьника первый раз может угостить им кто-то из приятелей, для «рекламы». Такой случай произошел в декабре в одной из школ нашего района. Мальчик принес с собой снюс и дал попробовать его одноклассникам. Скорее всего, неоднократно, потому что информация дошла до учителей и те вовремя забили тревогу. Оперативно были оповещены все службы: прокуратура, полиция, медики. Была проведена большая профилактическая работа с учащимися и продавцами торговых точек, где продают табачные изделия.

Хочется обратиться к родителям несовершеннолетних детей. Именно от вашей позиции зависит, сможет ли ребенок противостоять негативному влиянию сверстников. В первую очередь, вы сами должны вести здоровый образ жизни, чтобы ваши назидательные слова не расходились с делом.

Присматривайте за своими детьми: в какой компании они вращаются, нет ли среди их вещей каких-то необычных предметов, обращайте внимание на их настроение и поведение. Должны насторожить забывчивость, рассеянность, тревожность… А самое главное — стройте со своими детьми доверительные отношения, чтобы ребенок знал: даже если он совершил ошибку, то всегда может прийти с этим к родителю и вы всегда будете на его стороне.

В ДОПОЛНЕНИЕ К СКАЗАННОМУ

В регионе разработан проект закона, устанавливающего запрет на продажу снюсов и их аналогов.

Об этом спикер регионального парламента Павел Путилин сообщил на расширенном заседании коллегии управления МВД России по Липецкой области. Также председатель облсовета поднял вопрос возрождения системы медицинских вытрезвителей. Статистика так называемых «пьяных преступлений» снижается, но она, по мнению общественности и депутатов, могла бы быть еще меньше.

Госдумой принят в первом чтении законопроект, наделяющий субъекты РФ полномочиями по созданию и организации деятельности вытрезвителей. В связи с этим Павел Путилин предложил правоохранителям дать свою оценку законопроекта.

В ходе заседания было отмечено снижение в Липецкой области количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 2018 годом. Значительно уменьшилось число тяжких преступлений и преступлений против половой неприкосновенности. Всего за прошедший год в области раскрыто свыше семи тысяч преступлений.