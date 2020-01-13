Спустили котика на землю. Спасатели помогли женщине вернуть домашнего любимца

В редакцию «ДВ» обратилась жительница поселка Петровский Елена Дронова с просьбой поблагодарить коллектив местного отдельного пожарно-спасательного поста за отзывчивость на просьбы жителей, оперативность и доброту.

Дело в том, что в один из выходных Елена Петровна заметила: ее любимец, кот Лимон, куда-то пропал. А обнаружила его только во вторник вечером, придя с работы, на крыше двухэтажного дома (она трудится в местном детском саду воспитателем). Пытались его спустить с «небес на землю» вместе с мужем, но их усилия не увенчались успехом. Хозяйка решила обратиться за помощью к командиру ОПСП Сергею Киселеву.

Пожарные-спасатели Андрей Кузнецов и Андрей Чернов прибыли на «место происшествия». По пожарной лестнице они поднялись на строение и в течение 30-40 минут пытались достать оттуда животное, которое было напугано таким вниманием к своей персоне и не шло на руки к спасателям. В итоге вместе с хозяйкой им удалось приманить Лимона и снять его с высоты.

Е.П. Дронова поблагодарила огнеборцев и пообещала лучше присматривать за Лимоном и другим котом Митькой.