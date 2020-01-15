Студент из Сеула поделился с добринцами своими впечатлениями о России и россиянах

2020 год объявлен Годом культурных обменов между Россией и Южной Кореей, который приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между этими странами. Корейский кинематограф, поп-индустрия, еда, косметика все больше вызывают интерес и становятся популярными среди россиян. Чтобы выяснить, что же знают корейцы о нас и нашей культуре, мы решили пообщаться с гражданином Республики Кореи О Мёнджуном.

Мёнджун — третьекурсник Университета иностранных языков Хангук в Сеуле, который изучает, кстати, русский. Благо, возможности интернета сегодня позволяют находить друзей в разных уголках планеты. Мёнджун многое знает о нашей жизни и подробно рассказывает о своей родине.

— С чего началось твое знакомство с Россией?

— С детства меня интересовала история и культура других стран. Поэтому увлеченно читал книги на эту тему. Большинство изданий были о странах Западной Европы и лишь немногие посвящены Восточной Европе и, в частности, России. Я решил узнать об этих странах больше и это оказалось увлекательнее, чем я думал! Простая любознательность привела к тому, что после окончания школы я решил изучать русский язык (чем занимаюсь уже 2,5 года) и несколько раз побывал в России.

— Какие впечатления о нашей стране остались после поездок? Изменилось ли твое представление о ней?

— Первый российский город в моем списке путешественника — Владивосток. Пробыл там всего три дня, но получил много эмоций. Особое удивление вызвало то, что в городе много зданий советских времен. Ведь в Корее почти вся архитектура современная и среди новых построек можно встретить лишь старинные дворцы и ворота. Также во Владивостоке я видел много памятников и Вечный огонь. Поэтому у меня сложилось мнение, что россияне ценят и помнят важные исторические события своей Родины. Позже я посетил Москву, Суздаль, Сергиев Посад, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург.

— Твои российские друзья увлекаются Кореей?

— Мои друзья из России интересуются и моей страной, и языком, и культурой. Мы с ними часто говорим на эту тему. Многие хотели бы выучить корейский, а некоторые даже уже неплохо говорят на нем. Я заметил, что молодежь в основном интересуется корейской поп-музыкой, сериалами, фильмами и т.д. Кстати, общаясь с другими иностранцами, я обратил внимание на то, что среди россиян больше тех, кто увлечен нашей культурой.

— Интересуются ли корейцы русской культурой?

— В последнее время все больше корейцев начинают интересоваться путешествиями по России. Поэтому считаю, что культурные обмены между нашими странами становятся более активными. Честно говоря, многие корейцы все еще ассоциируют современную Россию с СССР, поэтому в этом году у нас появится шанс лучше узнать что-то новое о вашей стране. Кстати, у нас есть район, где живут люди из стран СНГ, где можно найти магазины с российскими товарами. Он тоже привлекает внимание корейцев.

— В Корее проводятся мероприятия, связанные с Россией?

— В ноябре 2019 года Корейская епархия РПЦ организовала мероприятие в честь российского праздника — Дня народного единства. А буквально недавно у нас прошла «Европейская рождественская ярмарка», где были представлены и российские товары. Насколько я знаю, в 2020 году в Корее пройдет фестиваль «Русские сезоны», в котором примут участие такие знаменитые российские музеи, как Эрмитаж, Музей Востока, музей-усадьба «Ясная Поляна» и другие.

— Недавно в нашей стране отгремели новогодние праздники. А как отмечают Новый год в Корее?

— В Корее два Новых года — солнечный (календарный) и лунный (традиционный). У нас 1 января — государственный праздник, в честь которого дается один выходной день, и многие проводят его без масштабных празднеств. Все потому, что он не так важен для корейцев, как традиционный, дата которого, кстати, меняется каждый год. Лунный новый год — семейный праздник. Родственники съезжаются со всей страны, чтобы провести этот день вместе, исполняют обряды в честь предков, общаются, едят традиционные блюда, играют, поздравляют друг друга. Кстати, у нас принято, что в качестве подарков старшие в семье дарят детям деньги.