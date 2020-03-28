Тревога пчеловодов не нова. 40 лет назад в Добринском районе были те же проблемы

Пчеловоды нашего района, и не только нашего, подводят итоги своей работы в минувшем году. Для многих они неутешительны: из-за бесконтрольного применения аграриями ядохимикатов значительное количество пчелосемей погибло. Владельцы пасек понесли большие материальные и финансовые потери.

Проблема не нова. Еще в 1979 году, то есть 40 лет назад, вот что писал в районной газете за 17 апреля житель деревни Федоровки А. Вишняков:

«Весна нынче несмелая. То солнышко выглядывает, то повеет неласковый северный ветер. Но время берет свое. Почти полностью сошел снег. У пчеловодов — волнующая пора: надо выставлять ульи.

Но вместе с волнением любителей-пчеловодов не покидает и тревога. Дело в том, что сейчас широко применяются ядохимикаты. Это важное и нужное дело. Яды помогают бороться с сорняками, с вредителями сельскохозяйственных культур. Но они не должны приносить вред и огорчения людям. Однако нередко яды губят ценное, дорогое. В прошлые годы не раз бывали случаи гибели пчел.

Причины таких нежелательных явлений разные. Летчики сельскохозяйственной авиации не должны работать бесконтрольно. Но бывают случаи, когда они открывают люк над полезащитными площадками и даже над домами (в прошлом году, например, над домами сыпался дуст и не только пчелам, но и людям тошно было).

Специалистам, ведующим работой авиации и внесением ядохимикатов, необходимо извещать о графике и местах работы с ядохимикатами, а пчеловодов колхозов и совхозов и пчеловодов-любителей надо извещать об этом персонально».

ОТ РЕДАКЦИИ. Остается надеяться, что местные власти возьмут эту наболевшую проблему под жесткий постоянный контроль, а между земледельцами и пчеловодами установятся добропорядочные взаимовыгодные отношения.