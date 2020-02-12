В Добринском районе на этой неделе начинаются сельские сходы. Публикуем график

В Добринском районе начинаются сельские сходы, на которых главы сельских поселений отчитаются о проделанной работе по социально-экономическому развитию территорий.

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