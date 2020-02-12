Общество

В Добринском районе на этой неделе начинаются сельские сходы. Публикуем график

2 часа назад
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В Добринском районе начинаются сельские сходы, на которых главы сельских поселений отчитаются о проделанной работе по социально-экономическому развитию территорий.

Знаковым моментом в каждой встрече станет вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы. Приятным завершением сходов планируют сделать большие концерты, подготовленные артистами районного Дома культуры.

График сельских сходов.

№ п/пНаименование сельского поселенияДатаВремяМесто
1Пушкинский сельсовет14.02.202011.00ДК с. Пушкино
2Демшинский сельсовет18.02.202011.00ДК с. Демшинка
3Тихвинский сельсовет19.02.202011.00ДК д. Большая Плавица
4Верхнематрёнский сельсовет20.02.202011.00ДК с. Верхняя Матренка
5Среднематренский сельсовет21.02.202011.00ДК с. Средняя Матренка 
6Каверинский сельсовет26.02.202011.00ДК с. Паршиновка
7Талицкий сельсовет27.02.202011.00ДК с. Талицкий Чамлык
8Нижнематренский сельсовет28.02.202011.00ДК с. Нижняя Матренка
9Хворостянский сельсовет03.03.202011.00ДК ж.-д. ст. Хворостянка
10Новочеркутинский сельсовет04.03.202011.00ДК с. Александровка
11Петровский сельсовет05.03.202011.00ДК п. Петровский
12Березнеговатский сельсовет06.03.202011.00ДК с. Березнеговатка
13Мазейский сельсовет11.03.202011.00ДК д. Сошки -Кривки
14Дубовской сельсовет12.03.202011.00ДК с. Дубовое
15Дуровский сельсовет17.03.202011.00ДК с. Дурово
16Богородицкий сельсовет18.03.202011.00ЦК п. Плавица
17Добринский сельсовет20.03.202011.00РДК  п. Добринка

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