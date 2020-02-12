В Добринском районе на этой неделе начинаются сельские сходы. Публикуем график

В Добринском районе начинаются сельские сходы, на которых главы сельских поселений отчитаются о проделанной работе по социально-экономическому развитию территорий.
Знаковым моментом в каждой встрече станет вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы. Приятным завершением сходов планируют сделать большие концерты, подготовленные артистами районного Дома культуры.
График сельских сходов.
|№ п/п
|Наименование сельского поселения
|Дата
|Время
|Место
|1
|Пушкинский сельсовет
|14.02.2020
|11.00
|ДК с. Пушкино
|2
|Демшинский сельсовет
|18.02.2020
|11.00
|ДК с. Демшинка
|3
|Тихвинский сельсовет
|19.02.2020
|11.00
|ДК д. Большая Плавица
|4
|Верхнематрёнский сельсовет
|20.02.2020
|11.00
|ДК с. Верхняя Матренка
|5
|Среднематренский сельсовет
|21.02.2020
|11.00
|ДК с. Средняя Матренка
|6
|Каверинский сельсовет
|26.02.2020
|11.00
|ДК с. Паршиновка
|7
|Талицкий сельсовет
|27.02.2020
|11.00
|ДК с. Талицкий Чамлык
|8
|Нижнематренский сельсовет
|28.02.2020
|11.00
|ДК с. Нижняя Матренка
|9
|Хворостянский сельсовет
|03.03.2020
|11.00
|ДК ж.-д. ст. Хворостянка
|10
|Новочеркутинский сельсовет
|04.03.2020
|11.00
|ДК с. Александровка
|11
|Петровский сельсовет
|05.03.2020
|11.00
|ДК п. Петровский
|12
|Березнеговатский сельсовет
|06.03.2020
|11.00
|ДК с. Березнеговатка
|13
|Мазейский сельсовет
|11.03.2020
|11.00
|ДК д. Сошки -Кривки
|14
|Дубовской сельсовет
|12.03.2020
|11.00
|ДК с. Дубовое
|15
|Дуровский сельсовет
|17.03.2020
|11.00
|ДК с. Дурово
|16
|Богородицкий сельсовет
|18.03.2020
|11.00
|ЦК п. Плавица
|17
|Добринский сельсовет
|20.03.2020
|11.00
|РДК п. Добринка
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