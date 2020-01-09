Общество

В Добринском районе укоротят некоторые рейсы на муниципальных маршрутах

3 часа назад
36 посмотрели

В связи с низким пассажиропотоком на муниципальных маршрутах с 19 января 2020 года укорачиваются следующие рейсы:

№ 308 Добринка-Плоская Вершина

  • понедельник, пятница:
    рейсы: 5.30, 12.45 выполняются до с. Плоская Вершина, с. Приозерное;
    рейс: 17.05 до с. Верхняя Матренка;
  • вторник, среда, четверг:
    рейсы: 5.30, 12.45, 17.05 выполняются до с. Верхняя Матренка;
  • выходные и праздничные дни:
    рейсы: 5.30, 12.45 выполняются до с. Верхняя Матренка.

№ 309 Добринка-Отскочное

  • понедельник, пятница:
    рейсы: 5.40, 12.30 выполняются до с. Отскочное, с. Натальино;
    рейс: 17.15 до с. Дурово;
  • вторник, среда, четверг:
    рейсы 5.40, 12.30, 17.15 выполняются до с. Дурово;
  • выходные и праздничные дни:
    рейсы: 5.40, 12.30 выполняются до с. Дурово.

№ 312 Добринка-Белоносовка

  • выходные и праздничные дни:
    рейсы: 5.50, 13.00 выполняются до с. Березнеговатка.

№ 314 Добринка-Алексеевка

  • выходные и праздничные дни:
    рейсы: 5.45, 12.50 выполняются до с. Паршиновка.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Отправить ответ

  Подписка  
Уведомлять меня о