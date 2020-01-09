В Добринском районе укоротят некоторые рейсы на муниципальных маршрутах

В связи с низким пассажиропотоком на муниципальных маршрутах с 19 января 2020 года укорачиваются следующие рейсы:

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