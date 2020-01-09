В Добринском районе укоротят некоторые рейсы на муниципальных маршрутах

В связи с низким пассажиропотоком на муниципальных маршрутах с 19 января 2020 года укорачиваются следующие рейсы:
№ 308 Добринка-Плоская Вершина
- понедельник, пятница:
рейсы: 5.30, 12.45 выполняются до с. Плоская Вершина, с. Приозерное;
рейс: 17.05 до с. Верхняя Матренка;
- вторник, среда, четверг:
рейсы: 5.30, 12.45, 17.05 выполняются до с. Верхняя Матренка;
- выходные и праздничные дни:
рейсы: 5.30, 12.45 выполняются до с. Верхняя Матренка.
№ 309 Добринка-Отскочное
- понедельник, пятница:
рейсы: 5.40, 12.30 выполняются до с. Отскочное, с. Натальино;
рейс: 17.15 до с. Дурово;
- вторник, среда, четверг:
рейсы 5.40, 12.30, 17.15 выполняются до с. Дурово;
- выходные и праздничные дни:
рейсы: 5.40, 12.30 выполняются до с. Дурово.
№ 312 Добринка-Белоносовка
- выходные и праздничные дни:
рейсы: 5.50, 13.00 выполняются до с. Березнеговатка.
№ 314 Добринка-Алексеевка
- выходные и праздничные дни:
рейсы: 5.45, 12.50 выполняются до с. Паршиновка.
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