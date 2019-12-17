Жюри Всероссийского конкурса «Дорога к обелиску» высоко оценило работу лицеистки из Добринки

14 декабря в Музее Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония награждения победителей V Всероссийского конкурса творческих работ «Дорога к обелиску», в котором приняли участие более одной тысячи курсантов, кадетов, суворовцев и школьников из 56 регионов России. Мероприятие организовано Военно-патриотическим центром «Вымпел». Целью конкурса являлось воспитание в детях и подростках осознанного патриотизма, способствование гражданскому становлению юношества, формирование у подрастающего поколения устойчивого мировоззрения на основе незыблемых нравственных ценностей, ответственности за судьбу страны на новом витке исторического времени, деятельного участия в сохранении общенациональной исторической памяти как важнейшего условия российской гражданственности.

В состав жюри вошли известные на всю страну люди: Юрий Назаров, народный артист России, Зинаида Сазонова, певица, композитор, заслуженная артистка России, ветераны, Герои России, легенды спецподразделений и спецслужб, заслуженные работники культуры. Компетентные судьи поделили всех участников конкурса на 2 возрастные категории: до 12 лет включительно и от 13 до 17 лет. Конкурс проходил в пяти номинациях: «Литературное творчество», «Кино— и видеотворчество», «Авторская песня юного сердца», «Изобразительное творчество», «Фотография». Участникам было предложено 5 тем. В вышеуказанном конкурсе принял участие и «Лицей №1» п. Добринка.

На Всероссийский конкурс он представил работу учащейся 8 класса Юлии Жигулиной. Юля выступила в номинации «Литературное творчество» с рассказом «Горжусь тобой, мой прадед!». Ученицу заинтересовала тема «Бессмертный полк моей семьи», и она рассказала о своём прадеде Парамонове Владимире Терентьевиче, уроженце села Ольховка Хворостянского района Воронежской области (ныне Добринский район Липецкой области), участнике освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. При подготовке к работе Юля использовала рассказы старших членов семьи, а также архивные документы. Жюри высоко оценило работу Юлии Жигулиной и пригласило на церемонию награждения в Москву.

Татьяна КНЯЗЕВА,

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №1».