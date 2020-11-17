В регионе

101 случай COVID-19 за сутки в Липецкой области. Данные на 17 ноября

13 минут назад
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Число новых случаев заражения коронавирусом впервые за время пандемии в Липецкой области перевалило за сотню. За последние сутки у 101 человека подтвердился этот диагноз.

Всего с начала марта в регионе зарегистрировано 9722 случая заражения COVID-19.

7716 человек выздоровели, из них 29 благополучно завершили лечение за последние сутки.

Также за время пандемии в Липецкой области зарегистрировано 88 смертей от коронавируса. О двух последних смертельных случаях стало известно сегодня. Скончались 54-летний мужчина из Лебедянского района и 70-летняя женщина из Ельца.

Ещё два человека в Липецкой области умерли от COVID-19 – из Ельца и Лебедянского района

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