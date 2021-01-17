За последние сутки в Липецкой области выявили 152 случая заражения коронавирусом.

214 человек за сутки выздоровели, двое – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 800 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 14 227 человек выздоровели, 327 умерли.

По информации регионального облздрава, к настоящему моменту иммунитет к коронавирусу имеют чуть меньше 20 процентов жителей Липецкой области.

“Но 20 процентов – это, конечно, мало, чтобы эпидемия пошла на спад. Нам нужно порядка 75 процентов в идеальном варианте. А так хотя бы больше пятидесяти”, – рассказала начальник отдела управления здравоохранения региона Светлана Коротеева.