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22 сентября. В Липецкой области 33 новых случая инфицирования коронавирусом

2 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 33 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 19
  • Грязинский район – 4
  • Добринский район – 1
  • Краснинский район – 1
  • Лев – Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 1
  • Тербунский район – 2
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 2
  • Чаплыгинский район -1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5812 случаев новой коронавирусной инфекции, 5176 человек выздоровели, 597 находятся на лечении. 39 человек умерли.

О последнем летальном случае пациента с коронавирусом стало известно сегодня. Умер 60-летний мужчина из Добринского района. Он находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

22 сентября. 60-летний житель Добринского района скончался с подтверждённым COVID-19

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