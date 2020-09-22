22 сентября. В Липецкой области 33 новых случая инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 33 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 19

Грязинский район – 4

Добринский район – 1

Краснинский район – 1

Лев – Толстовский район – 1

Липецкий район – 1

Тербунский район – 2

Усманский район – 1

Хлевенский район – 2

Чаплыгинский район -1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5812 случаев новой коронавирусной инфекции, 5176 человек выздоровели, 597 находятся на лечении. 39 человек умерли.

О последнем летальном случае пациента с коронавирусом стало известно сегодня. Умер 60-летний мужчина из Добринского района. Он находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.