22 сентября. В Липецкой области 33 новых случая инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 33 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 19
- Грязинский район – 4
- Добринский район – 1
- Краснинский район – 1
- Лев – Толстовский район – 1
- Липецкий район – 1
- Тербунский район – 2
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 2
- Чаплыгинский район -1
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5812 случаев новой коронавирусной инфекции, 5176 человек выздоровели, 597 находятся на лечении. 39 человек умерли.
О последнем летальном случае пациента с коронавирусом стало известно сегодня. Умер 60-летний мужчина из Добринского района. Он находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.