23 сентября. В Липецкой области – 35 новых случаев заражения коронавирусом

35 новых случаев инфицирования коронавирусом подтвердились в Липецкой области за минувшие сутки (днем ранее было 33).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк – 10

г. Елец – 8

Грязинский район – 2

Данковский район – 1

Добринский район – 1

Елецкий район – 2

Задонский район – 1

Измалковский район – 3

Краснинский район – 1

Становлянский район – 1

Усманский район – 5

Также сегодня стало известно о двух летальных исходах у пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Умерли 55-летний мужчина и 59-летняя женщина из Липецка. Всего от коронавируса в регионе умер 41 человек. Оба пациента получали лечение в стационаре по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

Всего, по данным на 23 сентября, в регионе от коронавируса умер 41 человек.