В регионе

23 сентября. В Липецкой области – 35 новых случаев заражения коронавирусом

4 часа назад
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35 новых случаев инфицирования коронавирусом подтвердились в Липецкой области за минувшие сутки (днем ранее было 33).

  • Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
  • г. Липецк – 10
  • г. Елец – 8
  • Грязинский район – 2
  • Данковский район – 1
  • Добринский район – 1
  • Елецкий район – 2
  • Задонский район – 1
  • Измалковский район – 3
  • Краснинский район – 1
  • Становлянский район – 1
  • Усманский район – 5

Также сегодня стало известно о двух летальных исходах у пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Умерли 55-летний мужчина и 59-летняя женщина из Липецка. Всего от коронавируса в регионе умер 41 человек. Оба пациента получали лечение в стационаре по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

Всего, по данным на 23 сентября, в регионе от коронавируса умер 41 человек.

23 сентября. Два человека с подтверждённым коронавирусом умерли в Липецкой области

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