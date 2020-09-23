23 сентября. В Липецкой области – 35 новых случаев заражения коронавирусом

35 новых случаев инфицирования коронавирусом подтвердились в Липецкой области за минувшие сутки (днем ранее было 33).
- Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 10
- г. Елец – 8
- Грязинский район – 2
- Данковский район – 1
- Добринский район – 1
- Елецкий район – 2
- Задонский район – 1
- Измалковский район – 3
- Краснинский район – 1
- Становлянский район – 1
- Усманский район – 5
Также сегодня стало известно о двух летальных исходах у пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Умерли 55-летний мужчина и 59-летняя женщина из Липецка. Всего от коронавируса в регионе умер 41 человек. Оба пациента получали лечение в стационаре по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.
Всего, по данным на 23 сентября, в регионе от коронавируса умер 41 человек.