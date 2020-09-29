29 сентября. В Липецкой области 37 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 37 случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее было столько же).
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 16
- г. Елец – 7
- Грязинский район – 4
- Добринский район – 2
- Задонский район – 3
- Долгоруковский район – 1
- Измалковский район – 1
- Становлянский район – 2
- Чаплыгинский район – 1
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6061 случай новой коронавирусной инфекции, 5400 человек выздоровели, 42 человека умерли. 619 — на лечении.
Как мы уже писали ранее, в Липецкой области до конца октября продлён запрет на проведение массовых мероприятий.
Также в общественном транспорте будет строго контролироваться соблюдение масочного режима. Теперь водитель вправе отказать им в проезде пассажирам без масок.
В соответствии с предписанием главного санитарного врача Липецкой области с 1 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу сотрудников в возрасте старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, а также по возможности перевести на удалённую работу максимальное число сотрудников. Старшему поколению и людям из групп риска по состоянию здоровья рекомендовано ограничить контакты и посещение общественных мест.