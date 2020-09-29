В регионе

29 сентября. В Липецкой области 37 новых случаев инфицирования коронавирусом

4 минуты назад
2 посмотрели

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 37 случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее было столько же).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 16
  • г. Елец – 7
  • Грязинский район – 4
  • Добринский район – 2
  • Задонский район – 3
  • Долгоруковский район – 1
  • Измалковский район – 1
  • Становлянский район – 2
  • Чаплыгинский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6061 случай новой коронавирусной инфекции, 5400 человек выздоровели, 42 человека умерли. 619 — на лечении.

Как мы уже писали ранее, в Липецкой области до конца октября продлён запрет на проведение массовых мероприятий.

Также в общественном транспорте будет строго контролироваться соблюдение масочного режима. Теперь водитель вправе отказать им в проезде пассажирам без масок.

В соответствии с предписанием главного санитарного врача Липецкой области с 1 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу сотрудников в возрасте старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, а также по возможности перевести на удалённую работу максимальное число сотрудников. Старшему поколению и людям из групп риска по состоянию здоровья рекомендовано ограничить контакты и посещение общественных мест.

В Липецкой области продлён запрет на проведение массовых мероприятий

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments