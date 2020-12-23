Власти Липецкой области приняли решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона, постановление находится в стадии подготовки. Официально объявить о принятом решении собираются 24 декабря.

Ранее ряд регионов России объявил 31 декабря выходным. Остальные регионы к такому решению подтолкнул Владимир Путин. Сегодня президент РФ поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России. Ее высказал в ходе расширенного заседания Госсовета лидер фракции “Единая Россия” в Госдуме Сергей Неверов.

Законодательно оформить это на федеральном уровне в сжатые сроки не представляется возможным, поэтому Владимир Путин рекомендовал главам субъектов, где еще не приняли решение по 31 декабря, сделать это.