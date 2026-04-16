40 операций на открытом сердце сделали в липецком Центре кардиохирургии с декабря

40 операций на открытом сердце проведены в Центре кардиохирургии Липецкой областной клинической больницы с момента его открытия в декабре 2025 года. Доктора выполняют сложнейшие вмешательства федерального уровня: аортокоронарное шунтирование, протезирование и пластику клапанов сердца, гибридные операции, совмещающие эти и другие методики.

Кардиохирурги продолжают оказывать малоинвазивную помощь в лечении тахиаритмий, но уже в рамках работы Центра. С учащённым ритмом борются с помощью радиочастотной и криоаблаций: с сентября 2024 года таких вмешательств проведено уже 393.

Напомним, решение открыть Центр кардиохирургической помощи с возможностью проводить сложнейшие операции на работающем и остановленном сердце принадлежит губернатору Липецкой области Игорю Артамонову. Сегодня, 16 апреля, он представил отчёт о своей деятельности за 2025 год перед парламентариями Липецкого областного Совета депутатов на очередной 58-й сессии.

Помимо запуска Центра кардиохирургии, глава региона отметил значимость открытия в 2025 году медицинского вуза. Сейчас в липецком филиале РосУниМеда готовят терапевтов (специальность «лечебное дело»), а с сентября 2026 года будут обучать на детских врачей (специальность «педиатрия»). На оба направления можно поступить как по целевому направлению, так и по губернаторскому набору.

Также в рамках своего отчёта Игорь Артамонов обратил внимание депутатского корпуса на беспрецедентную сумму вложений в липецкое здравоохранение в 2025 году — 4,2 миллиарда рублей, что на 61% больше, чем в 2024 году. Средства направили на меры поддержки врачей, капитальный ремонт медучреждений, новое оборудование и другие цели. Усилен блок оперативной помощи: закуплены 10 машин скорой помощи и один реанимобиль для безопасной перевозки недоношенных детей из районов в Липецк (передан Липецкому областному перинатальному центру). Завершено строительство хирургического корпуса Липецкой областной детской больницы: его соединят с основным корпусом тёплым переходом.

«Мы последовательно повышаем качество нашей медицины. Это и высокотехнологичные операции на сердце, и подготовка кадров в своём медицинском вузе, и десятки новых машин скорой помощи, и капитальные ремонты. Чтобы житель любого муниципалитета области чувствовал, за его здоровьем стоит системная работа и профессионализм наших врачей», — подытожил глава региона.