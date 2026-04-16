Липецкая область направит дополнительные средства на расселение аварийного жилья

Дополнительные 283 млн рублей направит Липецкая область на переселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Изменения в бюджет были внесены сегодня на очередной сессии регионального парламента.

Из этих средств 133 млн рублей выделяет Фонд развития территорий, ещё 150 млн рублей добавляет областной бюджет. В ближайшие два года планируется расселение 17 многоквартирных домов, признанных аварийными. Улучшить свои жилищные условия смогут больше 350 семей.

Работа по переселению граждан из непригодного для проживания жилья ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Расселение аварийного жилья – одна из ключевых задач, которую регион решает системно. Дополнительное финансирование позволяет не сбавлять темпы и держать ситуацию на контроле», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.