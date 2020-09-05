Общество

5 сентября. В Добринском районе еще двое заразились коронавирусом. В Липецкой области – 32 новых случая

5 минут назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 17
  • г. Елец – 2
  • Воловский район – 1
  • Добринский район – 2
  • Добровский район – 1
  • Елецкий район – 3
  • Тербунский район – 2
  • Усманский район – 2
  • Хлевенский район – 2

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5257 случаев новой коронавирусной инфекции, 4721 человек выздоровел, 30 человек умерли.

О последней смерти человека с подтверждённым COVID-19 стало известно сегодня. Умерла женщина 49-ти лет, проживавшая в Добринском районе.

Умерла 49-летняя женщина из Добринского района с коронавирусом

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