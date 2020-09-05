5 сентября. В Добринском районе еще двое заразились коронавирусом. В Липецкой области – 32 новых случая

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 17

г. Елец – 2

Воловский район – 1

Добринский район – 2

Добровский район – 1

Елецкий район – 3

Тербунский район – 2

Усманский район – 2

Хлевенский район – 2

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5257 случаев новой коронавирусной инфекции, 4721 человек выздоровел, 30 человек умерли.

О последней смерти человека с подтверждённым COVID-19 стало известно сегодня. Умерла женщина 49-ти лет, проживавшая в Добринском районе.