5 сентября. В Добринском районе еще двое заразились коронавирусом. В Липецкой области – 32 новых случая

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 17
- г. Елец – 2
- Воловский район – 1
- Добринский район – 2
- Добровский район – 1
- Елецкий район – 3
- Тербунский район – 2
- Усманский район – 2
- Хлевенский район – 2
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5257 случаев новой коронавирусной инфекции, 4721 человек выздоровел, 30 человек умерли.
О последней смерти человека с подтверждённым COVID-19 стало известно сегодня. Умерла женщина 49-ти лет, проживавшая в Добринском районе.