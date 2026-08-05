84% жителей Липецкой области обеспечены инфраструктурой для занятия физкультурой

В нашем регионе 84% жителей обеспечены инфраструктурой для занятия физкультурой. То есть уже почти весь регион. Это важный показатель в рамках выполнения госпрограммы «Спорт России». Такими данными в своем канале в мессенджере MAX поделился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Для этого мы построили большое количество спортсооружений – от площадок с турниками до крупнейшего в регионе физкультурно-оздоровительного комплекса. Появилось несколько ледовых дворцов и ФОКов, ремонтируются спортзалы и футбольные поля. Всё это – возможности для ведения активного образа жизни и профессиональных тренировок. Чтобы у любителей здоровье было крепче и жизнь дольше, а у профессионалов прибавлялось достижений и побед», — отметил губернатор.

Кстати, интерес к занятиям спортом в регионе постоянно растёт. Сегодня почти 700 тысяч человек у нас на ЗОЖ. Спорт становится доступнее, а это и есть главный результат – чтобы у каждого была возможность оставаться в форме и чувствовать себя хорошо.