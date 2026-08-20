Аисты выбрали поля колледжа — к чему бы это?

Для студентов Добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа учеба – это не только лекции, но и реальная работа на земле. За учреждением закреплено 250 гектаров пашни, расположенной прямо напротив улицы новостроек в п. Прогресс. Здесь выращивают ячмень, пшеницу и сахарную свеклу.

Подсобное хозяйство решает сразу несколько задач. Во-первых, оно дает самым подготовленным студентам возможность применить знания на практике: ребята участвуют в подготовке почвы и уходе за посевами. Во-вторых, хозяйство приносит реальную прибыль. Все заработанные средства (так называемый внебюджет) направляются на укрепление материально-технической базы колледжа.

Как рассказал руководитель филиала Андрей Устюгов, благодаря этим деньгам удалось приобрести дорогостоящий плуг, дисковую борону, запчасти для трактора и другое необходимое оборудование.

Сейчас на полях идет ответственная пора – уборка урожая. К работам привлечены в основном мастера производственного обучения.

— Уборка зерновых – один из самых напряженных этапов в сельскохозяйственном году. От того, насколько своевременно и качественно мы ее проведем, зависит сохранность урожая и экономическая эффективность всего сезона, — подчеркивает Андрей Устюгов.

Но есть у земледельцев и особая радость – аисты. В этом году на поля прилетело сразу 14 птиц, тогда как раньше можно было увидеть не больше двух-трех особей. Они следуют за комбайнами и опускаются на землю сразу после прохода техники в поисках лягушек и насекомых.

— Подпускают к себе метров на пять, не ближе. А когда едешь мимо на машине, кажется, можно дотронуться до аистов рукой, — делится Андрей Сергеевич.

Видеозапись с этими птицами он даже выложил на странице колледжа в соцсетях, сопроводив ее оптимистичным комментарием: «В этом году с нами 14 аистов. Видимо, это благодаря строительству домов по программе «Комплексное развитие территорий» для молодых семей, работающих в сельхозпредприятиях Добринского округа. Выбирайте сельскохозяйственные профессии в нашем колледже, получайте поддержку от сельхозпредприятий округа на самом раннем этапе и, конечно, ждите аистов!».

Кстати, некоторые выпускники колледжа уже получили жилье на той самой новой улице как молодые специалисты агроотрасли. И это не случайно: профессии, которые дает колледж, остаются востребованными. В этом году учебное заведение ведет набор по двум специальностям: «мастер растениеводства» и «мастер сельскохозяйственного производства». А учиться к нам приезжают даже ребята из соседней Тамбовской области.

Ольга ФРОЛОВА.

Фото: скриншот с видео Андрея Устюгова.