Добринский район прошел 95-летний путь своего развития и становления. Вместе со всей страной добринцы участвовали в коллективизации единоличных крестьянских хозяйств, пережили страшнейшие годы военного лихолетья и послевоенной разрухи. Наши современники стали свидетелями распада СССР, перестройки, нас больно били экономические кризисы и дефолт. Но район жил и развивался. Сейчас он — один из крупнейших в Липецкой области. О достигнутых успехах, о проблемах и перспективах его развития — наш разговор с главой администрации Добринского муниципального района Александром Николаевичем Пасынковым.

— Александр Николаевич, на посту главы нашего муниципалитета Вы не так давно, менее полутора лет. Но тем не менее весь 95-й год жизни района вы, как штурман, стояли у руля огромного корабля, именуемого Добринским районом, направляя вектор его движения. Удалось «движение вперед», о котором Вы заявляли в день Вашей инаугурации?

— Несомненно, есть движение вперед. Ни в одной из сфер деятельности мы не сдали позиций, в течение этого года не топтались на месте. Где-то удавалось больше, где-то меньше, но прогресс был.

Однако я бы слукавил, сказав, что всё у нас замечательно. Конечно, проблем много. И главная из них — нехватка кадров: в сельском хозяйстве, народном образовании, медицине… Причем, эту проблему нельзя рассматривать обособленно.

Почему есть дефицит специалистов? Потому что не всегда достойная зарплата, отсутствие жилья, условия на селе, несравнимые с городскими, автодороги оставляют желать лучшего… И мы стараемся «расшивать» эти узкие места.

Если говорить о зарплате (в частности, врачей), то она почти на уровне городской. Решаем и «квартирный» вопрос: только в нынешнем году 10 специалистов въехали в новые дома, сданные «под ключ», условия не уступают городским. Кстати, далеко не в каждом районе Липецкой области возводят жилье целенаправленно для врачей и учителей. Мы идем на это, потому что нам нужны квалифицированные кадры.

— Но ведь всех специалистов невозможно обеспечить новыми квартирами? А качество жизни определяется не только наличием собственного жилья.

— Невозможно. Но есть и другие варианты решения этой проблемы. Например, мы можем оплачивать съемное жилье. Кстати, так и делаем.

В последние годы (и нынешний не стал исключением) значительно больше внимания стали уделять благоустройству наших населенных пунктов. Детские игровые площадки, места для занятий спортом с тренажерами выросли почти в каждом крупном селе. Здесь с удовольствием отдыхают и дети, и взрослые.

— Да, действительно, в последние годы очень много внимания уделяется благоустройству наших поселений. И парки со скверами разбиваются, обустроенные места отдыха появляются, выстилаются тротуарные дорожки…

— … И мы начали приводить в порядок сеть муниципальных дорог. Это очень важно. Потому что дороги — один из главных показателей, по которым оценивается качество жизни в районе. На сходах граждан основной вопрос, который волнует жителей, — не парки и скверы, а дороги.

Если говорить о муниципальной дорожной сети (а это свыше 300 км), то более половины из них требует обновления, капитальной замены покрытия. Мы используем малейшие возможности для проведения ремонтных работ. В прошлом году более 50 километров дорожного полотна было восстановлено. И в нынешнем продолжаем начатое.

Кстати, объездная дорога по окраине Добринки, которая была открыта в октябре прошлого года, способствует лучшей сохранности автодорог. Большегрузы теперь едут именно по ней, и она безущербно готова выдерживать столь высокую нагрузку. Подрядчики из Беларуси, занимавшиеся строительством этой трассы, проложили её с большим запасом прочности, за что им большое спасибо.

— Какие еще первостепенные задачи стоят на повестке дня районного руководителя?

— Сегодня наиболее острая тема — состояние в районе и в Добринке сети водоснабжения. Её износ — более 80 процентов! Реконструкция сетей уже началась. Первая ласточка — улица Ленинская в Добринке. На очереди — еще несколько улиц в райцентре, а также в с. Дубовое, поселках Петровский и Плавица, д. Сафоново. Проектно-сметная документация на эти участки (общей протяженностью 13,5 километра) подготовлена. Вопросы финансирования отлажены: 94 процента средств (без малого 7 миллионов рублей) поступят из областного бюджета, 6 процентов (полмиллиона) — из районного.

Ждут своей очереди и дополнительные проекты на общую сумму в 5,5 миллиона рублей.

— И все-таки, несмотря на свой солидный возраст, наш район много что смог сделать на 95-м году жизни: о ремонтных работах, благоустройстве, строительстве жилья Вы коротко уже сказали. Можно было бы добавить и о переселении жильцов из ветхих строений, о появлении в Добринке шикарных автобусных остановок, ремонте детских садов, домов культуры, школ, медицинских учреждений, в том числе центральной районной больницы…

— Да, сделано немало. Наша команда стремится создать в районе условия для комфортного проживания жителей, для полноценного развития подрастающего поколения, для оздоровления — духовного и физического — всего населения.

На это нацелена работа учреждений культуры, здравоохранения, образования, в том числе и дополнительного. Приведу такой пример: сейчас в каждой общеобразовательной школе есть кабинет «Точка роста», оснащенный самым современным оборудованием.

Это дает возможность детям повышать свой интеллектуальный уровень, а учителям помогает развивать в школьниках интерес к знаниям.

— Добринский район — традиционно сельскохозяйственный. На что сейчас нацелены сельхозпроизводители?

— Наш район является ведущим сельскохозяйственным районом в Липецкой области. Если говорить о растениеводстве, то оно постоянно удерживает лидирующие позиции. Земледельцы вырастили высокий урожай зерновых — в среднем каждый гектар ячменного поля дал около 45 центнеров, пшеницы — без малого 60 центнеров.

Виды на урожай сахарной свеклы тоже хорошие. К ее уборке мы только-только приступаем.

— В нашем районе работает группа компаний «Сюкден-Россия» (в ее составе четверть века находится Добринский сахарный завод), агрофирма «Добрыня», группа компаний «Доминант». А мы заинтересованы в привлечении других инвесторов?

— Мы крайне заинтересованы в привлечении инвесторов! Сейчас у нас готовится к пуску предприятие по переработке масличных культур (на базе бывшего завода СОМ) — и это очень хорошо. Во-первых, создано 50 рабочих мест, во-вторых — юридическое лицо находится в нашем районе, а значит, и налоги остаются у нас, а в-третьих, продукцию или часть ее (в данном случае подсолнечник) не нужно вывозить из района: здесь вырастили, здесь переработали. Это идеальный вариант!

Работа по привлечению инвесторов у нас не прекращается. Мы проработали порядка 15 заинтересованных претендентов. Они предложили интересные бизнес-проекты. Сферу своей деятельности избрали различную: производство здорового питания, открытие цеха по производству кондитерских изделий, создание базы отдыха, туристической базы… Все планы вполне реалистичны.

— В последнее время наш район занимает лидирующие позиции в области по количеству заключенных социальных контрактов, которые дают возможность малообеспеченным семьям самостоятельно улучшить свое материальное положение. Сколько жителей воспользовались этой мерой государственной поддержки?

— Наш район на втором месте по количеству заключенных федеральных соцконтрактов и на первом — по региональным. С начала года их заключено соответственно 153 и 4. Самые востребованные у добринцев направления — развитие личного подсобного хозяйства (23), оформление самозанятости и открытие ИП (80). 39 человек заключили соцконтракт на поиск работы, получили поддержку и 11 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семьи участников СВО.

— Невозможно не коснуться сегодня вопроса об участии добринцев в специальной военной операции: и тех, кто в зоне боевых действий, и тех, кто помогает нашим ребятам издалека, оказывая материальную и моральную поддержку.

— Да, наши парни проявляют мужество и героизм, участвуя в СВО. Мы гордимся ими. И стараемся максимально поддержать. Регулярно отправляем на передовую грузы с гуманитарной помощью, которую собираем всем миром. Стар и млад принимает в этом участие. Дети направляют бойцам трогательные письма.

Будем и впредь поддерживать наших земляков в зоне боевых действий до тех пор, пока продолжается спецоперация. Оказываем всемерную помощь и семьям, которые отправили своих сыновей, мужей, отцов отстаивать свободу и независимость страны: из резервного фонда производим единовременную денежную выплату в размере 25 тысяч рублей; понимая, что семья временно осталась без крепких мужских рук, помогаем с ремонтом, починить изгородь, окосить участок…

К сожалению, в ходе проведения СВО не удалось обойтись без потерь. И от этого горько и больно. Мы навсегда запомним имена наших погибших ребят. В память о них открываем обелиски, мемориальные доски. В школах устанавливаем парты героев, чтобы подрастающее поколение училось любви к Родине, патриотизму и мужеству на примере своих земляков-героев.

Такими людьми всегда славился наш добринский край.