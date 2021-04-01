В редакции «ДВ» состоялся «круглый стол» по острой во все времена проблеме алкоголизма, большой смертности добринцев по этой причине и вопросам профилактики. Инициатором мероприятия выступил глава района Р.И. Ченцов.

«БОЛЕЗНЬ, НАЧИНАЮЩАЯСЯ В ПРОЦЕССЕ РАСПУЩЕННОСТИ…»

Знают о таких людях, думается, все без исключения. В чём кроется причина подобного поведения, что одни упали на дно, а другие оставили эту жизнь в трудоспособном либо вовсе молодом возрасте? Перед началом выступлений собравшихся главный редактор Т.В. Шигина предложила всем подумать над вопросом: «Алкоголизм — это болезнь или распущенность?».

Главный редактор Тамара Васильевна Шигина: «Наше мероприятие посвящено одной из насущных проблем — алкоголизму».

В обсуждении приняли участие: глава Добринского муниципального района Р.И. Ченцов, начальник ОМВД России по Добринскому району С.В. Наклескин, врач-нарколог ГУЗ «Добринская ЦРБ» Л.И. Дедяева, главный специалист-эксперт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Н.В. Кудрявцева, заместитель начальника отдела образования Л.В. Свиридова, глава сельского поселения Талицкий сельсовет А.А. Тарасов и благочинный Добринского церковного округа протоиерей Александр Адоньев.

Роман Иванович Ченцов первым высказал свою точку зрения на вопрос редактора:

— Считаю, что это болезнь, но начинается она в процессе распущенности. И сейчас очень много жителей пребывают в таком состоянии. Наша задача — постараться их оттуда хоть как-то вытащить. Пить, как они сами объясняют, начинают по разным якобы уважительным причинам: кто-то семью потерял, кто-то работу… Сейчас в районе существуют 357 предложений по работе. Но вся беда в том, что подобных «больных» невозможно заставить трудиться.

Роман Иванович Ченцов, глава Добринского муниципального района: «Предлагаю объявить апрель и май двухмесячником борьбы с пьянством».

— За такими людьми необходим постоянный жёсткий контроль, — продолжил благочинный Добринского церковного округа Александр Адоньев.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ПЬЯНИЦА — НЕ ЖИЛЕЦ

Алкоголизация населения — проблема не только Добринского района, но и нашей страны в целом. Генеральный директор научно-исследовательского медцентра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов сказал о смертности от пьянства, что «от 30 до 40% смертей мужчин до 60 лет в РФ ассоциированы с алкоголем: или сердечно-сосудистый механизм, или травма, или ДТП — всё связано с алкоголем…» Другими словами, каждый третий алкоголик — покойник.

Врач-нарколог Лариса Ивановна Дедяева, как доктор, работающий с такими пациентами ежедневно, считает, что это болезнь, но изначально затягивается в неё каждый человек сам лично, как правило. Сейчас с алкогольной зависимостью на учёте состоят 315 человек, из них 43 женщины. 21 подросток также наблюдаются в этом кабинете в профилактической группе как потребитель пива, из них 5 девочек.

По итогам 2020-го года имеются под наблюдением ещё и лица, допустившие употребление наркотических средств: 30 мужчин. 14, по словам Ларисы Ивановны, наблюдаются регулярно, 16 — уклоняются.

Услышав это, начальник ОМВД Сергей Владимирович Наклескин заявил: — Когда необходимо доставить таких лиц на наблюдение, то полиция поможет. Результат будет намного эффективнее. Тем более если это общественно-опасные люди, то мы обязательно будем принимать меры.

НУЖНА СКООРДИНИРОВАННАЯ РАБОТА ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТА

— Ежегодно в районе регистрируется значительное число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (в 2018 году — 85 фактов, в 2019 — 63, в 2020 — 49, в текущем году за неполные три месяца — уже 13), — привёл факты С.В. Наклескин. — Это самые разные преступления: факты причинения тяжкого и среднего вреда здоровью, кражи, угоны, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и некоторые другие.

Сергей Владимирович Наклескин, начальник ОМВД России по Добринскому району: «Борьбу с негативными явлениями нужно вести всем обществом. Только одна полиция все проблемы не решит».

Особо стоит отметить такую категорию преступлений, как дорожно-транспортные происшествия, совершенные пьяными водителями. Ежегодно несколько человек в районе гибнут и получают увечья по вине преступников за рулем. В 2018 году в результате 6 таких ДТП 2 человека погибли и 12 получили ранения, в 2019 году — в 7 ДТП погибли трое и пострадали 9 граждан, в 2020 году в 7 ДТП погибли 3 и пострадали уже 10.

Сотрудники отдела внутренних дел вносят свой вклад в борьбу с распространением алкоголизма доступными полиции средствами и методами, выявляя и привлекая к ответственности нарушителей антиалкогольного законодательства. Так, за нарушения статьи 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в запрещенных местах) к административной ответственности привлечены в 2018 году — 497, в 2019 году — 520, в 2020 году — 284 гражданина, за истекший период 2021 года — 27. По статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) привлечено к ответственности в 2018 году — 295, в 2019 году — 234, в 2020 году — 144 человека, в текущем году — 23 нарушителя.

Однако усилиями только правоохранительных органов решить проблему вряд ли удастся. Считаю, в этой работе должны принимать активное участие все без исключения субъекты профилактики нашего района и обязательно — главы сельских поселений. Нужна постоянная, целенаправленная и скоординированная работа всех заинтересованных ведомств, тогда будет и результат. А полиция, со своей стороны, готова оказать всю необходимую помощь, в том числе и медицинским работникам, в доставлении нарушителей для обследования и наблюдения в соответствии с действующим законодательством.

СИЛЬНЫЙ ПОЛ ТУТ — СЛАБЫЙ

Если поглядеть на статистику, то большинство из умерших за 2020-й год от алкоголя (7 человек из 9) — мужчины. «Почему именно сильный пол в большей степени подвержен этой пагубной привычке и есть ли первый признак алкоголизма, на какой родственники должны обратить внимание и не упустить момент?» — такой вопрос задали медику. Некоторые истины давно считаются прописными. Но это, думается, тот случай, когда не лишне ещё раз о них напомнить: вдруг кто-то напугается и задумается…

Лариса Ивановна Дедяева, врач-нарколог: «Алкоголики — больные люди, какие не признают своей болезни и не имеют критического отношения к себе».

— Да, у женщин зависимость развивается быстрее, — сказала доктор Дедяева, — но мужчин-алкоголиков бывает большинство потому, что они в основном употребляют крепкие напитки, какие очень пагубно влияют и на психику, и в целом на весь организм. Есть страны, где даже женщины выпивают по количеству больше, чем у нас, только там речь идёт о вине. В России же на первом месте по популярности известный крепкий напиток. Если говорить о первом признаке, то это, прежде всего, похмельный синдром «после вчерашнего». А всего три стадии в этом печальном процессе: сначала по праздникам немного пьют, потом этой дозы становится мало, увеличиваются как количество, так и частота приёмов, а далее — тяжёлый запой. Из него вывести могут только медики…

ВИНОВАТА ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА?

Картина за 2020-й год по поселениям сложилась такая: из 9 умерших земляков пятеро были из Добринки, по одному из Петровского и Пушкино и двое — из Московки. Всем ясно, что выпитое в последний день не было их разовой акцией, наоборот, дело всей жизни. Люди трудоспособного возраста в большинстве своём, а в одном из сёл и вовсе был 1987-го года рождения…

По словам специалистов, крепкие напитки организм перерабатывает не сразу, а дозированно, мелкими партиями. Человек выпил рюмку и не почувствовал эффекта, продолжает… В результате превышает дозу. Так что наша шутка: «Во всём виновата последняя рюмка» — не лишена под собой основания: когда до неё уже дело дошло, ещё не все предыдущие усвоены.

В маленькой Московке прописано чуть более 60 человек. Реально проживают менее 50. И двое умерли от алкоголя! Кто эти люди, каков возраст? Ответить на эти вопросы пригласили на «круглый стол» главу поселения Андрея Александровича Тарасова.

Андрей Александрович Тарасов, глава сельского поселения Талицкий сельсовет: «В Московке, где фактически проживают чуть больше 40 человек, двое умерли от злоупотребления алкоголем».

— Один из них долго болел, по возрасту не был ещё пенсионером, — отчитался глава Талицкой администрации, — а вот второму было менее сорока. Он практически всю жизнь отсидел в тюрьме. В Московке, знаю, самогоном никто не торгует — уже просто некому.

ЕСЛИ АВТОРИТЕТА РОДИТЕЛЕЙ НЕТ…

Известное выражение докторов: «Болезнь лучше предотвратить, чем лечить» — как нельзя кстати подходит к этой ситуации. В том числе и профилактические меры помогут сохранить будущее и района, и страны в целом — наших детей.

— В школах района создана база данных семей, находящихся в социально-опасном положении, где указываются причины их попадания в такие условия. Педагоги неустанно в этом направлении работают, — сказала заместитель начальника отдела образования Л.В. Свиридова. — Следует отметить, что вся воспитательная работа в образовательных учреждениях направлена на профилактику вредных привычек. В школы систематически на встречу с учащимися по данной проблеме приглашаются и медработники, и сотрудники полиции.

Любовь Васильевна Свиридова, заместитель начальника отдела образования: «В школах систематически проводится профилактическая работа по формированию у учащихся здорового образа жизни».

Как пример показателя эффективности такой работы, педагог привела цифры: три года назад три ребёнка-школьника были поставлены на учёт, в 2018-2019-м — девять, а в текущем учебном году — двое.

— Как бы то ни было, — подытожила Любовь Васильевна, — в большей степени всё идёт из семьи. Если родители не пользуются авторитетом у собственных детей и никак их не воспитывают, то школа на каком-то этапе их «затормозит», потом же всё равно ответственность ложится на мам и пап. В целом тут важна взаимная работа педагогов и родителей.

— Да, у подростков сейчас подменяются ценности, к сожалению, — вступил в разговор Роман Иванович Ченцов, — особенно в переходном возрасте. А если уж имеются проблемы в семьях, то они и вовсе начинают жить по принципу: чем я хуже, тем круче… Начинает развиваться потребительское отношение к жизни.

ВСЁ ИДЁТ ИЗ СЕМЬИ

— Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав — координирующий орган в системе профилактики, — продолжила Наталия Викторовна Кудрявцева, имеющая многолетний стаж в этой деятельности. — За время моей работы могу сказать, что фамилии у неблагополучных семей практически не меняются. Разве что некоторые из бывших первых знакомых давно выросли и вышли замуж, теперь мы работаем уже с ними и их детьми. Казалось бы, те сами прошли такое детство. Но теперь всё равно подобное устраивают своим чадам. И они вырастают похожими на родителей…

Наталия Викторовна Кудрявцева, главный специалист-эксперт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: «Очень страшно смотреть на те семьи, где пьёт мама».

В 2020-м году за распитие алкоголя в запрещённых местах были поставлены на учёт 18 несовершеннолетних (для сравнения: в 2019-м — 24, 2016-м — 27), а вот за появление в общественных местах в состоянии опьянения в 2020-м — 12 подростков, тогда как годом ранее их было на 2 меньше. Также сейчас на учёте состоят 23 неблагополучные семьи.

В основном женщины без отцов в них воспитывают ребятишек. Есть среди них, по словам Наталии Викторовны, и мамочка с высшим юридическим образованием, у неё трое детей от разных отцов. Имеет опыт работы в своей сфере, жила в городе, но несостоявшаяся семейная жизнь, по словам горе-матери, довела её до такого порога. Трезвую заслушаешься, всем рассказывает, как надо жить, «вставляет ума»…

— Печаль таких людей в том, — объяснила Л.И. Дедяева, — что они не признают своей болезни, критически непосредственно к себе не относятся. Длительно пьющим лицам, нуждающимся в своевременной госпитализации, оказывается помощь в психиатрическом отделении №1 и №2 ЦРБ и в Липецком областном наркодиспансере.

И БЫЛА СНАЧАЛА ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ

— А как лично Вы, батюшка, относитесь к этой проблеме: болезнь это или распущенность? — обратилась я к протоиерею Александру Адоньеву, накопившему большой опыт работы, в том числе и с такими людьми, и примеры выздоровления некоторых из его прихожан.

— Считаю, что из-за распущенности и вседозволенности потом появляется эта болезнь. И без посторонних человек уже не может справиться, ему надо протянуть руку, не смотреть равнодушно со стороны. Правда, помочь можно при условии, что он сам этого захочет. Не каждый способен лично свою беду осознать. Я знаком даже с алкоголиками из достаточно успешных людей и нормальных семей. Казалось бы, чего им не хватало? Есть и работа, и достаток, и семья… Мы ведём постоянную работу и со школами в этом направлении. 11 сентября, День усекновения главы Ионна Предтечи, также считается днём борьбы с вредными привычками. У нас есть план работы по этой проблеме на весь год.

протоиерей Александр Адоньев, благочинный Добринского церковного округа: «Многие проблемы в жизни от вседозволенности».

— Чтобы наш разговор не остался только беседой, предлагаю объявить апрель и май двухмесячником борьбы с пьянством и всеми сопутствующими этой пагубной привычке явлениями, — подытожил глава района Р.И. Ченцов. — Все ведомства приглашаю включиться в такую работу.

Каковы будут результаты, увидим. Но если удастся спасти хоть одну чью-то заблудшую душу от вечной русской проблемы, то это тоже станет нашей победой.