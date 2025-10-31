Аллея роз – память от одноклассников

В сквере центра села Талицкий Чамлык высадили кусты роз в честь Героя России, майора Ивана Васильевича КАШИРИНА, погибшего на СВО 17 сентября 2024-го.

17 сентября 2024 года наш земляк Иван Васильевич Каширин совершил подвиг. Посмертно награждён Звездой Героя.

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!

Инициатором мероприятия стали одноклассники Ивана Васильевича Каширина, которые 11 лет проучились с ним. И, что интересно, при разговоре с каждым все в один голос говорят об Иване лишь добрые слова. И не потому, что по принципу действуют: об умерших только хорошее, а просто он таким замечательным человеком и был.

1 сентября 2000г. 8б, Талицкая школа. Иван Каширин сидит второй справа.

— Самым лучшим из всех можно смело назвать Ваню, — говорит его ровесница Анна Попова, она же и главный организатор этого мероприятия. — Когда мысль такая у меня возникла, я сначала обратилась за разрешением к маме Ивана: можно ли посадить в сквере розы в честь него. Валентина Викторовна обрадовалась и ответила, что ей будет очень приятно вместе с отцом поучаствовать в высадке роз. И потом я об этом написала нашим одноклассникам. Откликнулись все. Хоть нас выпускалось тогда два класса, но мы давно выросли и всех выпускников 2004-го считаем одноклассниками, не деля, как в детстве, на «ашников» и «бэшников».

— Сразу вспоминаются наши весёлые праздники, — говорят одноклассницы Ивана Алёна Литвинова и Ольга Пичугина, — если другие классы обычно «отделывались» полегче: читали стихи или пели песни, то мы традиционно ставили сценки. Их все зрители с нетерпением ждали. А Ваня, артистичный, ироничный и весёлый, был исполнителем главных ролей или самых каверзных. Ему это хорошо удавалось. Думается, если собрался б поступать в театральный, то туда тоже прошёл наверняка. Лишь светлые воспоминания о нём останутся в нашей душе на всю жизнь.

Одноклассница Героя России и главный инициатор мероприятия Анна Попова: “Иван был самым лучшим человенком среди нас, ровесников. Только хорошее о нём помню”.

— Ванька, наверно, как только родился, сразу замечтал быть военным, — вспоминает о нём сверстник Сергей Лавров, — если мы и в одиннадцатом ещё толком не определились, то он твёрдо знал, куда пойдёт, и готовился к этому. Я с уважением к нему относился и его нелёгкому труду. Кому-то и год трудно посвятить службе, а он — всю свою жизнь. Кстати, Ваня единственный из двух наших прежних классов стал офицером.

То, что Иван рано определился с выбором и стал серьёзно готовиться к поступлению, подтвердили и его учителя физкультуры и ОБЖ.

— В седьмом классе увлёкся гимнастикой, стал этим видом системно и ответственно заниматься, — рассказывает учитель физкультуры Андрей Викторович Нужных, — потом подключил гиревой спорт, бег. И знаю, что по тяжёлой атлетике у него были серьёзные достижения: стал серебряным призёром Всероссийских соревнований в 2023-м году. Это при том, что профессия к занятиям спортом обязывала, но вряд ли кто настаивал участвовать в соревнованиях. Каширин это делал сам, причём в свободное от командировок время.

— Представляете, он, парень из глубинки, — продолжил учитель Ивана по ОБЖ Вячеслав Алексеевич Тарасов, — с первого раза поступил в Рязанское высшее командное воздушно-десантное училище, где на экзаменах был конкурс 12 человек на место. Это говорит только о серьёзных намерениях, беспрерывной подготовке, целеустремлённости Человека с большой буквы. И Иван Каширин своей жизнью и своим подвигом это доказал. Кстати, девиз десантников «Никто, кроме нас!» был у Ивана по жизни ещё до поступления в вуз.

ДОБРОТА ИВАНА НЕ ИМЕЛА ГРАНИЦ

Так выпускники Талицкой школы 2004-го года и их классный руководитель Александр Петрович Лазарев, в настоящее время учитель истории и обществознания лицея №1 п. Добринка, на собственные средства закупили саженцы роз. У всех у них свои воспоминания о Ване.

Последний раз одноклассники с их педагогом и Героем встречались летом 2017-го. Как говорит Александр Петрович, спонтанно получилось. Просто большинство: 12 ребят из 17 бывших его подопечных — оказались в отпуске дома. А потом ковид, война… Теперь вот видятся по такому поводу.

— Это после пединститута был мой самый первый класс, — говорит Александр Петрович, — семнадцать шумных семиклассников. Ваня всегда был добрым, честным, отзывчивым. Его уважали и ценили как мальчишки, так и девочки. Мне ещё повезло и в том, что его любимым предметом была история. У нас с ним дни рождения в одно число — 18 апреля. И Ваня подарил на память мне книгу по истории России. Подарок теперь для меня просто стал бесценным. Очень хочу подчеркнуть, насколько Ваня был по-настоящему добрым. Доброта его не имела границ. Мог запросто взять вину одноклассника за проделку на себя, считая это привычным делом. Ну и что, если на него поругаются, — так обычно считал Герой, зато другу не достанется от учителей или родителей, а сам он вытерпит.

И это Иван Васильевич Каширин подтвердит потом своим подвигом, когда прикроет собой однополчан и остановит огромную вражескую колонну техники, не дав ей закрепиться на территории России во время одного из боёв на Курском направлении. Всё произошло 17 сентября 2024-го…

А до того много других боевых заслуг было на счету кавалера креста «За храбрость», офицера, награждённого медалями «За отвагу», Суворова, Жукова…

Вот завершится война, и Родина узнает подробнее о его героизме.

В центральном парке с. Талицкий Чамлык о. Илия (Исаев) отслужил панихиду по всем воинам, погибшим за Отечество.

ЗАПЫЛАЮТ ЦВЕТЫ, НАПОМИНАЯ О ГЕРОЕ

Роз было 95, а народу собралось, кажется, намного более: помимо одноклассников Ивана, педагоги Талицкой школы, библиотекари, старшеклассники, земляки… Всем хотелось таким полезным способом выразить благодарность своему односельчанину-Герою за его подвиг. А розы всегда считаются символом красоты, уважения, памяти. Всё началось с небольшого митинга, подготовленного завучем Талицкой школы Татьяной Валентиновной Васневой с учащимися.

Непременно один из кустов посадили родители Валентина Викторовна и Иван Васильевич Каширины. Приезжала и старшая сестра Героя Наталья с племянниками.

Куст роз в честь погибшего Героя России Ивана Каширина посажен от самых его близких и родных — мамы и папы.

— Мы с Ваней по жизни были очень близки, — говорит она, — родители нас так воспитали, что последнюю конфету делили пополам. Такая большая для меня потеря, будто душу отняли…

После посадки роз настоятель Космодемьянской церкви села Талицкий Чамлык о. Илия (Исаев) в центральном парке, где находится памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и памятные доски в честь погибших на СВО, отслужил панихиду. Завершилось печально-торжественное мероприятие на кладбище, где батюшка Илия у памятника Герою России прочитал заупокойную литию, а одноклассники возложили цветы. (Мы писали ранее, что захоронен Герой на Северном Кавказе, как он и просил. А на Талицком кладбище родители установили памятник сыну, привезя земли с его могилы).

— Моей семье очень приятно, что не забываете нашего сына, — произнесла в ответном слове Валентина Викторовна, — спасибо всем за то, что поддерживаете нас. Спасибо за память о Ване.

Скажите, какими словами утешить мать? Есть ли они на свете? Валентина Викторовна и Иван Васильевич, участь вашего ребёнка — бессмертие. Нас никого не станет, а память о нём будет жить в веках. Спасибо вам за него от всей малой родины и большой России.