Автобус повалился набок при столкновении с легковушкой в Добринском районе

Сегодня, 16 сентября, в 8.05, на 41 километре дороги Грязи – Добринка (у поворота на Александровку) произошло ДТП. Автомобиль “Черри”, за рулем которого находился водитель 1988 г.р., столкнулся с автобусом “ПАЗ” под управлением мужчины 1964 г.р.







От удара автобус повалился набок. В результате ДТП пострадали два пассажира “ПАЗика”, их доставили в районную больницу.

Предварительной причиной ДТП стало то, что водитель легковушки нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части. Во всех обстоятельствах происшествия предстоит разобраться автоинспекторам.