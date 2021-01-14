“Лада Вести” провалилась одним колесом под асфальт в Липецке. Происшествие случилось у одного из домов по улице Стаханова. Причиной тому послужил порыв трубы и, как результат, – размытый асфальт.

Как сообщает LipetskMedia со ссылкой на пресс-службу ПАО “Квадра”, для устранения повреждения на трубопроводе 14 декабря будет отключено теплоснабжение потребителей, которые проживают по следующим адресам:

ул. Стаханова 29а, 27, 25, 25а, 23, 31а, 13, 13а, 11, 7, 9, 5, 3, 15, 17, 19, 21;

ул. 60 лес СССР, 28, 24, 30, 24а;

ул. П. Смородина, 2, 6, 8, 10, 14, 4а;

ул. Водопьянова 23, 25, 23а, 25а, 29а, 29, 31.

На месте уже работает ремонтная бригада Липецкого филиала. Все неполадки обещают оперативно устранить.

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