Из-за повреждения тепловой сети ряд домов в Октябрьском округе остался без отопления.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», в районе улицы Стаханова произошло повреждение трубопровода. В результате, без горячей воды и отопления остались дома по следующим адресам:

улица Стаханова №№3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29А;

улица им. Петра Смородина №№2, 6, 8, 10, 14;

улица Водопьянова №№23, 23А, 25, 25А, 29, 29А, 31;

проспект 60-летия СССР №№24, 28, 30.

Также отопление отключено в школах №№42 и 68 и детских садах №№133, 135 и 137. Как отметили в городском департаменте образования, в соцобъектах сохраняется тепло, поэтому занятия там ведутся в обычном режиме.

– Руководители учреждений находятся на связи с родителями, если подачу тепла не восстановят в течение нескольких часов, будет рассматриваться вопрос о принятии мер, вплоть до приостановки занятий, – поделилась председатель департамента Светлана Бедрова.

Как отмечают в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», ситуация на контроле – на месте работает ремонтная бригада. Для устранения порыва им пришлось отключить теплоснабжение потребителей, однако завершить все работы специалисты планируют уже сегодня, 14 января.

– Мы приносим липчанам извинения за неудобства и стараемся работать максимально оперативно, чтобы в ближайшее время восстановить теплоснабжение во всех домах, – поделилась в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация».

Напомним, всю информацию об отключениях можно получить в диспетчерской службе. Для этого можно обратиться в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» по телефону 30-66-66.

Ранее мы сообщали, что в результате аварии на трубопроводе размыло асфальт и под него провалилась передняя часть автомобиля.