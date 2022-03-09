Ситуация, сложившаяся в последнее время на Донбассе, не оставила равнодушными россиян. По всей стране организовываются пункты сбора гуманитарной помощи, которая затем отправляется в Луганск и Донецк.

Люди несут продукты питания, одежду и обувь, предметы личной гигиены, чтобы хоть чем-то помочь жителям Донбасса, а также вынужденным переселенцам, которые были эвакуированы оттуда и теперь проживают в пунктах временного размещения на территории России.

Жители Добринского района также не остались равнодушными к чужой беде. В минувшую пятницу большегруз, который был заполнен товарами первой необходимости, отправился в Белгородскую область. Оттуда такой важный и необходимый «привет с Добринской земли» будет передан жителям Луганска и Донецка.

Инициатором сбора гуманитарной помощи выступило Добринское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». По словам его секретаря, главы Добринского района Р.И. Ченцова, помочь жителям Донбасса, которые сейчас находятся в зоне военной операции, нашла широкий отклик в нашем муниципалитете.

— Свою активность проявили люди всех возрастов и социального положения, — говорит Роман Иванович, — это и дети, и взрослые. Гуманитарную помощь собирали в школах, детских садах, организациях всего Добринского района. Призыв волонтеров «Единой России» о сборе гуманитарной помощи жителям ЛНД и ДНР поддержали члены и сторонники партии, депутаты сельских, районного и областного Советов, предприниматели района. На собранные средства были закуплены почти 3 десятка наименований товаров первой необходимости и средств личной гигиены. Общий вес гуманитарного груза составил 2 тонны. Сюда вошли средства для мытья посуды, шампуни для детей и взрослых, стиральный порошок, станки для бритья, бумажные полотенца, зубная паста, подгузники для детей и другие средства личной гигиены.

Рано утром последние коробки с гуманитарной помощью волонтеры погрузили в «Газель», которая чуть позже взяла свой курс на Белгород. И это будет не последний рейс на Донбасс от добринцев. Гуманитарную помощь продолжают собирать члены и сторонники «Единой России», обычные жители района. К примеру, те товары первой необходимости, которые собрали школьники и детсадовцы, планируется отправить жителям ЛНР и ДНР уже на следующей неделе.