Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня сообщил, что в регионе стартовал проект по оптимизации автотранспортного обеспечения госслужащих. Главная задача – снижение расходов на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт транспортных средств, а также повышение контроля использования служебных автомобилей.

«Мы не просто взяли и решили отобрать транспорт у чиновников. Это назревшее решение. Оптимизируем автопарк, снижаем нагрузку на бюджет, повышаем контроль. Как показала практика, столько машин не нужно и не все из них рационально используются областными учреждениями и подведами», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Порядка 20% легковых автомобилей, закреплённых за 99 областными учреждениями, были переданы в казну области. Часть автомобилей будут реализованы на публичных торгах, это более 60 единиц легкового транспорта. Денежные средства от продажи пополнят региональный бюджет. 42 машины повышенной проходимости будут переданы российским военным в зону СВО.

«Машины уже на стоянке. Сегодня посмотрели, в каком они состоянии. Больше 40 авто готовим к отправке», – прокомментировал губернатор.

Часть автомобилей, оставшихся в распоряжении структурных подразделений правительства области и органов государственной власти, будут аккумулированы в единый автопарк. Централизация автотранспортных средств позволит более эффективно использовать имущество области и сэкономить бюджетные средства. При этом специализированный автотранспорт, оборудованный для перевозки инвалидов, медицинский транспорт, необходимый для выполнения критически важных функций и задач, останется в учреждениях для обеспечения их уставной деятельности.

Такое радикальное сокращение привилегий для госслужащих в целях экономии в регионе реализуется впервые. В скором времени планируется переход работы областного автотранспорта в режим гостакси. Кроме того, губернатор поделился планами по созданию парка электротакси, услугами которого смогут пользоваться и госслужащие.