B уберём, и сохраним…

Земледельцы Добринского округа приступили к активному обмолоту ячменных наделов. Позднее начало уборки этой яровой культуры заключается в сдвиге агротехнических сроков сева. Всему виной – аномально холодная и влажная весна.

В хозяйстве Александра Богачева ячменем занято 600 гектаров. Его уборка началась в первых числах августа и ведется организованно. Темпы обмолота пока невысокие, мешает зеленый подгон, появившийся после недавних осадков.

Механизатор Игорь Гвоздев управляет зерноуборочным комбайном.

— На две недели отстаем от прошлого года, – пояснил фермер, – весной думали, не посеем, теперь смотрим на небо, как бы не пошел дождь. На сегодня влажность зерна в пределах нормы — тринадцать процентов. Убирать и хранить урожай можно без предварительной подработки.

Последний день апреля стал первым днем посевной кампании. Тогда, чуть больше трех месяцев назад, на окраине села Павловка механизатор Виктор Титов дал символический старт посевной-26, управляя трактором «Джон Дир» с одноименной 10-метровой сеялкой. Первой культурой, семена которой легли в почву, стал пивоваренный ячмень сорта «эксплоер». Главный агроном хозяйства Николай Богачев лично ездил за элитными семенами в Воронежскую область.

Фермер Александр Богачев, механизатор Александр Иноземцев, водитель Виктор Коловицкий.

— Ячмень «эксплоер», – пояснил специалист, — высокопродуктивный сорт, который обладает хорошей засухоустойчивостью, высоким содержанием белка, устойчив к полеганию. Еще одним несомненным плюсом стоит отметить его высокую урожайность.

По словам специалиста, ячменные наделы нынешней весной хорошо удобрили, внеся на каждый по 2 центнера азотсодержащих удобрений.

Помимо этой культуры, в мае в хозяйстве посеяли подсолнечник и кукурузу, по 500 гектаров каждой культуры. Их уборка еще впереди.

В эти дни в полях у Богачева-старшего работают два зерноуборочных комбайна «Клаас», машинами с десятиметровыми жатками управляют механизаторы Игорь Гвоздев и Виктор Титов. В среднем за одну рабочую смену комбайн убирает сорок гектаров. В кабине на одном из дисплеев – показатель влажности зерна в бункере. Тем не менее, Гвоздев периодически проводит дополнительный анализ, используя ручной влагомер.

— Для успокоения, – говорит он.

Повар Татьяна Коловицкая в дни страды готовит горячие обеды и ужины, которые доставляют к месту уборки.

За противопожарной безопасностью на тракторе с наполненной водой бочкой следит Александр Иноземцев. Нарезание противопожарных полос и дискование обмолоченных участков доверено Денису Мухину. С поля на ток зерно на автомобилях КамАЗ доставляют Виктор Коловицкий и Юрий Ларин. И за штурвалом комбайна, и в кабине трактора, и за баранкой большегрузов оба чувствуют себя одинаково уверенно. Одно слово – универсалы, другое — профессионалы.

После поля на пару минут заехали в мини-столовую, где командует парадом повар Татьяна Коловицкая. Не менее восьми месяцев в году она готовит пищу для участников полевых работ, начиная с внесения минеральных удобрений ранней весной и заканчивая подготовкой почвы под будущий урожай поздней осенью. В специальных емкостях вместе со столовыми приборами вкусную и калорийную пищу ежедневно привозят к месту работ. В тот день на обед у наших героев был фасолевый суп, гречка с котлетами, салат из свежих овощей, салат «оливье», сало двух видов, кетчуп, майонез, добринский хлеб с хрустящей корочкой, холодный компот из садовых ягод и аппетитная домашняя выпечка. Обеды, за которые в городе выложили бы солидную сумму, здесь не стоят ровным счетом ни копейки. Социальная ответственность по-богачевски.

— Вкусно, порций всегда хватает, — лаконично, по-мужски оценили обед механизаторы.

Новый урожай сразу же перевозят под крышу огромного склада. Здесь же, в полной боевой готовности на случай осадков, находится мощная зерносушилка. И с каждым убранным гектаром в душах местных аграриев крепнет уверенность в завтрашнем дне.