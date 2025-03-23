Балаклавы для бойцов от Юлии

Жительница Большой Плавицы Юлия КАСТРИКИНА шьёт защитные головные уборы для солдат СВО. Также женщина вяжет носки для них, солит сало и делает холодец.

ДЛЯ МЕНЯ ВСЕ ОНИ — ЗАЩИТНИКИ!

— На фронте у нас нет никого из родственников, — говорит Юлия Николаевна, — зато там столько знакомых ребят! Это дети моих односельчанок, мужчины, которые со мною работали. Разве можно оставаться в стороне? Для меня все они — защитники. Мы мечтаем о скорейшей Победе, чтобы ребята живыми и здоровыми с войны вернулись домой к матерям и жёнам. И мысль, как и чем помочь бойцам, у меня родилась сразу, когда началась СВО.

Очередная пара носков от Юлии скоро согреет защитников.

По разговору с женщиной сразу становится понятно: трудяга-человек. Помимо основной работы, имеет много занятий, как она сама говорит, для души и пользы дела. В своей деревне Юлия, пока был колхоз, трудилась и телятницей, и дояркой, и лаборантом. Сейчас она работает подсобной рабочей в ООО «Добрыня». До того и бригадиром тут была, и кладовщиком, но подчеркнула: «Командовать — не моё!».

Такие защитные головные уборы получаются в результате.

Так вот к работе для души и пользы она относит и пошив балаклав для солдат. А началось ещё до того с вязания носков. Ей позвонила знакомая из Верхней Матрёнки и предложила начать вязать, сказав, что шерсть привезут. Юлия, обрадовавшись, что будет полезна, согласилась и при этом добавила: «Шерсть не нужна, есть своя».

Головные уборы для бойцов из пробной первой партии.

— Понимая, что одна я так много пар за короткий срок не свяжу, обратилась к Вере Николаевне Коноваловой, нашему библиотекарю и руководителю клуба «Звонница». И мы с женщинами успели связать немало пар тёплых носков.

Сама собеседница за зиму пар 15 подготовила. Сперва спицами это делала и продолжает, кстати, делать, потом купила специальный станочек.

— На чём быстрее у Вас получается? — спрашиваю у неё.

— Мне и так, и так нравится вязать. А вообще, кто как приноровится.

Юлия Кастрикина: «Все защитники на фронте — наши. Хочется им помочь хоть как-то». Из собственной ткани мастерица решила шить балаклавы для бойцов СВО.

Уже готовых несколько пар дожидаются своего часа отправки. Да и при мне хозяйка тоже не сидела сложа руки. У неё в отдельной комнате — всё готово для работы. Тут же и вязанные крючком игрушки. Это для детей когда-то вязала, а после — для души, обязательно — символ года каждый раз, помимо других кукол. Крючком её ещё в детстве мама Галина Ивановна Александрова научила, спицами — в школьном кружке педагоги.

Вязаные игрушки — для души. Многие раздарены.

По словам Юлии, у неё по линии мамы все женщины рукодельницы, в том числе её родные сёстры. Свекровь Антонина Тихоновна тоже всех обвязывала постоянно, сейчас по состоянию здоровья не может.

«ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО ВЫГАДАТЬ И ВРЕМЯ, И ДЕНЬГИ»

— Только всё надо делать с любовью и вдохновением, — признаётся Ю.Н. Кастрикина. — Иначе ничего не получится. Конечно, много времени отнимает работа. Особенно, когда разгружаем удобрения — без рук, без ног домой приходишь. И всё равно хочется время выделить для наших защитников.

— А как же Вы стали шить балаклавы, ведь всё-таки непростой заказ? — опять задаю вопрос собеседнице.

И вновь слышу, что, зная о способностях моей героини, ей это делать предложили другие волонтёры. Ткань Юлия приобретает за собственные деньги. Это флис цвета хаки.

— Зарплата у меня невелика, — утверждает она. — Только при желании мы всегда можем выгадать средства на доброе дело, стоит только захотеть. Вот и я так поступаю. Сперва полтора на полтора метра кусок ткани в Интернете заказала, он чуть менее тысячи стоит. Получилось пять балаклав и две шапки. После ещё несколько раз ткань покупала и шила.

Про шитьё хочется отдельно читателям рассказать, как мастерица относится к этому процессу. Оказалось, что у неё целых четыре швейные машинки. И она о них рассказывает, как о живых существах, что, согласитесь, тоже многое говорит о человеке.

— Первая «Зингер» мне по наследству от свекрови досталась, сейчас функцию тумбочки выполняет. Я ранее, в 90-е, когда дочка родилась и негде, да и не на что было детской одежды купить, на ней все распашонки-пелёнки перешила, детскую одежду тоже. Мама у нас не любитель шить, отдала мне свою машинку, но я за ней не успеваю. Третью мне подарили, а я с ней не сошлась характером. Вот четвёртую сама в Интернете заказала. Недорогая, и меня по всем параметрам устраивает, со мною во всём «соглашается». На ней и шью, в том числе балаклавы для бойцов.

Кстати говоря, сама рукодельница в момент нашего разговора была одета в костюм собственного производства, то есть не только ранее одежду для дочки и её кукол шила, но и продолжает себя одевать по своему усмотрению. Научилась шить тоже в школе.

ДОМОЧАДЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ

— А как же домашние к Вашему альтруизму относятся, не критикуют?

— Наоборот, они меня поддерживают, — говорит мама троих детей, старшая дочь которой Дарья уже замужем, проживает в столице, третий младший сын Артём — семиклассник местной школы. — Мой средний сын Александр, который живёт с нами и работает тоже в «Добрыне», постоянно помогает мне как доставщик на транспорте, потому что многое отправляем в Верхнюю Матрёнку, оттуда потом в волонтёрскую группу из Липецка. Муж Олег Николаевич тоже никогда не против. Он хорошо понимает: это же на благое дело, на помощь ребятам. Более того, мы зарезали поросёнка и всё сало с варёным холодцом тоже отправили бойцам.

И тут Юлия Николаевна поведала, чтоб сало и мясо по дороге на фронт не пропало, Кастрикины для этого ещё специально купили вакууматор, который из пакетов с продуктами вытягивает весь воздух и плотно их потом запаивает. Вот такое доброе семейство.

Рукодельница признаётся: когда надо полечить нервы, она начинает рисовать.

Однако, к сожалению, не всем так кажется. Юлия с горечью рассказала, как её обозвали корыстной. Только в чём эта корысть? Хотелось бы задать такой вопрос. Шерсть для носков и ткань для балаклав с шапками женщина приобретает на свои кровные, да ещё практически целого поросёнка Кастрикины отправили нашим защитникам, обговорив это решение на семейном совете. Наоборот, это самая настоящая готовность жертвовать собственными интересами ради других.

— Я на таких людей не обижаюсь, — утверждает волонтёр, — сами ничего для фронта не делают, так хоть бы другим руки не отбивали. А я, когда надо нервы полечить, начинаю рисовать.

И показала множество своих картин, некоторые из них заняли своё место на стенах дома. Одним словом, доброго человека ничем не сломишь. И слава Богу.