Банты, цветы, улыбки

Первого сентября в общеобразовательных учреждениях Добринского округа прозвенел первый звонок. В школах муниципалитета прошли торжественные линейки, на которых звучал государственный гимн и поднимался флаг Российской Федерации.

По данным начальника отдела образования Вадима Батышкина, в Добринском округе за школьные парты в новом учебном году сели 2252 школьника.

Впервые школьный порог переступили 189 первоклассников. Первый звонок в последний раз прозвучал для 73 будущих выпускников школ муниципалитета.

В этот день в школах Добринского округа звучало немало напутственных слов от директоров общеобразовательных учреждений, руководителей округа, начальников территориальных отделов, священнослужителей.

Особое внимание уделялось первоклассникам, которых ввели в новую школьную жизнь будущие выпускники.

Кульминацией торжественной линейки стал первый звонок, символизируя старт нового учебного года. Это ответственное дело доверили первоклашкам в сопровождении старшеклассников.

Ну и куда же в этот знаковый день без букетов цветов, ставших одной из самых узнаваемых традиций 1 сентября. Их ученики и родители дарили своим учителям.

1 сентября — это не просто старт учебного года, а настоящий праздник, объединяющий школьников, студентов, учителей и родителей. Он напоминает о ценности образования и дарит заряд вдохновения на весь предстоящий год.

Эти фотографии были сделаны в филиале гимназии села Ольговка в селе Тихвинка.

На торжественную линейку сюда приехали многочисленные гости: глава Добринского округа Александр Пасынков, начальники Богородицкого (Александр Овчинников), Тихвинского (Александр Кондратов), Дуровского (Любовь Жданова) территориальных отделов, настоятель храма иконы Казанской Божьей Матери протоиерей Фёдор. У всех нашлись теплые слова и добрые пожелания в адрес виновников торжества.

— Я от всей души, — сказал Александр Пасынков. — поздравляю всех здесь присутствующих с Днём знаний. Желаю всем школьникам успешно постигать новые знания, педагогам и родителям — терпения и взаимопонимания. В добрый путь!

В этом общеобразовательном учреждении в нынешнем году серьезное пополнение — 45 первоклассников сели за парты постигать азы знаний под руководством мудрых наставников-учителей.

10 гимназистов — будущие выпускники, для которых этот учебный год будет серьезным стартом перед началом самостоятельной жизни.