В понедельник первый звонок организованно прозвенел во всех 11 общеобразовательных учреждениях Добринского района и их филиалах. По данным отдела образования, в этом году за парты своих школ сели 2547 человек: из них 214 — первоклашек, 270 -девятиклассников, 95 — будущих выпускников.

В этом году торжественная линейка в лицее №1 прошла в ином формате: на школьном дворе, с соблюдением всем мер безопасности. С самого утра в образовательное учреждение стали стекаться ручейки из школьников и их родителей. Уже за полчаса до начала торжеств школьный двор заполнился морем бантов и букетов. Целых три месяца лицеисты не собирались единой большой и дружной семьей. И вот теперь они встретились после длительного летнего перерыва, делились новостями и яркими впечатлениями.

Главные действующие лица, конечно же, первоклассники. Их в этом году в лицее 49 человек. Они пришли на смену 24 одиннадцатиклассникам, для которых в конце мая 2025-го прозвучит последний звонок.

Участников торжественной линейки приветствовал глава Добринского района Александр Пасынков.

— Я очень хорошо понимаю ваши чувства и разделяю их, — сказал Александр Николаевич, обращаясь к собравшимся. — Сам являюсь родителем, мои дети сегодня так же, как и вы, пошли в школу. Первое сентября — особый, яркий и всеми любимый праздник. Сегодня вновь забурлила школьная жизнь, наполнились ребячьим гомоном уставшие за лето от тишины коридоры. Мы, взрослые, с теплой грустью вспоминаем, как сами когда-то впервые переступили школьный порог и те замечательные годы, когда были учениками. В этот чудесный солнечный день, прежде всего, поздравляю первоклашек с началом нового, важного этапа в их жизни, а также их родителей, для которых начинается время новых забот и хлопот. Перед родителями и педагогами стоит наиважнейшая задача — воспитать школьников достойными гражданами нашего общества. Желаю всем нам преуспеть в этом деле.

Здоровья и успехов в наступившем новом учебном году! Хороших и отличных оценок вам, ребята!

Добрые пожелания и слова напутствия прозвучали также от директора лицея №1 п. Добринка Татьяны Михайловны Селивановой.

А потом на школьном дворе развернулось небольшое театрализованное представление. Гости бурно приветствовали первоклашек. Они подготовили и прочитали стихотворения о школе. Будущие выпускники вручили самым юным лицеистам подарки, говорили напутственные слова…

И вот звучит первый школьный звонок 2024-2025 учебного года. Под бурные аплодисменты малыши в сопровождении своих старших «коллег» покидают торжественную линейку и отправляются в долгий одиннадцатилетний поход за знаниями. Успехов всем вам, ребята!

НА ФОТО: Портрет одиннадцатиклассника лицея №1 п. Добринка Ильи Кошкарова был помещен на днях на районную Доску почета. Этой чести юноша удостоен за хорошую учебу, спортивные успехи, активную общественную жизнь. Эстафету личных добрых дел Илья передал первокласснице Леночке Коровиной, которая заливистым звоном колокольчика позвала за парты всех первоклассников района.