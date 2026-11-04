Белорусский след в Добринке

Дальняя дорога из Брестской области привела Ирину НЕСТЕРОВУ (в дев. Кравчук) в наши места, где девушку ждало семейное счастье и новая родина. Её история — ещё одно доказательство того, как крепко связаны наши народы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — СВЯТОЙ ПРАЗДНИК

— Родилась я очень далеко отсюда, — рассказывает Ирина Константиновна о себе, — в селе Радостово Дрогиченского района Брестской области. Это немаленькое село: стоит трёхэтажная школа, поблизости — храм, есть и клуб двухэтажный. Радостово находится в 28 км к юго-западу от Дрогичина, в 5 км к югу от нас проходит граница с Украиной. Вокруг села — сеть мелиоративных каналов со стоком в Белозёрский канал — это бассейн реки Припять. Население сейчас — около тысячи человек. Семья у нас дружная и очень большая: я 12-й ребёнок у мамы с папой. А самая первая, Мария, была меня на 19 лет старше, она ещё до войны родилась. Остальные одиннадцать — один за другим после Дня Победы. Так что нянчились со мною все. Сейчас нас семеро осталось, а было 8 сестёр и 4 брата. Жаль только, что я у себя на малой родине давно была, ещё в 2014-м году.

Такой юной, сразу после десятилетки, Ирина Кравчук приехала из Брестской области в Добринский край.

Нам, людям с советским прошлым, долго не стоит рассказывать, что значит Брест, Брестская крепость в истории страны. Это не просто страницы учебника, а горькая память… Великая Отечественная началась с того далёкого и одновременно близкого края, война там буквально ворвалась в каждый дом. Поэтому родители Ирины и старшая сестра, хоть и была маленькой, испытали на себе ужасы фашистского нашествия.

Отец её Константин Яковлевич Кравчук (от слова «кравец» — закройщик, портной) родился в революционный год, мама Зоя Харитоновна, в девичестве Децук (от слова «дiця» — дитя, малыш), была его на 6 лет моложе. Хозяина сначала на срочную службу призвали, не успел демобилизоваться — война началась. Так он прослужил-провоевал 6 лет. Очень повезло, что остался чудом живой, хоть и был дважды серьёзно ранен. В самом начале войны их отряд сумел захватить немцев, но вскоре сами бойцы оказались в окружении и попали в фашистский плен. Константин Яковлевич хватил лиха от зверства фашистов, на его глазах погибали от мучений товарищи…

— Когда мама и папа про войну рассказывали, то горько плакали, — делится Ирина Константиновна, — отец прошёл фронт и плен, а мама, оставшись дома с маленькой дочкой, такого страха натерпелась. Соседнее с нами село Сварынь сожгли полностью, это тоже настоящая Хатынь. В нашем Радостово поджигали дома выборочно: у семей партизан или фронтовиков. Поэтому родительский домик не миновал такой страшной участи. Мама из горящего дома успела вытолкнуть в окно дочку, перекинуть какие-то документы и вернулась за иконкой и швейной машинкой. Она у нас была мастерицей на все руки, прекрасно шила и вгорячах, видимо, решила не бросать в огне свой инструмент. Только потом вспоминала и горевала о своём поступке: дочка могла остаться тут же сироткой или сгореть, ведь куда она пойдёт, если мама не вернётся? Такие беды выпали на их долю… Поэтому День Победы для нас — самый величайший праздник в году. У нас там, в Брестской области, где основное население погибло или было сожжено, важность Великой Победы знает каждый от мала до велика.

ЛЮБОВЬ, ВЕРА И ТРУД

По словам собеседницы, отец её тоже слыл мастером на все руки. Если только перечислять, что умел, и то удивишься. Дома строил, мебель делал, обувь шил, много лет проработал в сапожной мастерской. И братья Ирины, как она говорит, «рукастые», в отца пошли. После войны глава семейства построил новый дом, в каком родились потом 11 ребятишек. Хозяйка, будучи глубоко беременной двойняшками, ему во всём помогала. Так и отметили новоселье с тремя детьми. А после уж и остальные появились.

— Сейчас вспоминаю, — продолжает Ирина, — думается, родители и минуты свободной не имели: дела да дела. У папы позднее была своя пилорама и циркулярка. Храм в нашем селе разрушили. Сначала немцы дело сделали, потом свои же церковь добили. И вот папа лично храм восстанавливал, он освящён в честь Покрова Пресвятой Богородицы, недавно престольный праздник отмечали. Сейчас мой брат Григорий там помогает служить настоятелю. Родители были верующими, даже в советские годы стойко стояли за веру Христову, недаром мама кинулась в огонь за образком. Они серьёзно все порядки соблюдали. Детей строго воспитывали. Мама нас возила на Украину, в Почаевский монастырь. К сожалению, его сейчас разрушили, а какая там была неземная красота! Ещё помню, как в моём детстве уже у всех соседей стояли в домах телевизоры — у нас его не было. Мама говорила: «Грех всякие глупости смотреть и слушать». Уж намного позднее она чуть «помягче» к новинкам стала относиться, когда брат из города привёз магнитофон.

Хозяйство при стольких ртах Кравчуки держали огромное: коровы с телятами, кони с жеребятами, хрюшки, птица… Поскольку на Брестчине кругом леса да болота, то пасти стадо было ох как тяжело, причём пасли одновременно коров с молодняком, да ещё волков и кабанов надо было опасаться. Случались всё-таки трагедии в этом селе и в соседних… Однако, видимо, там и появилась пословица: «Волков бояться — в лес не ходить». Грибы, ягоды — всё несли из леса.

Сейчас то ли климат сменился, то ли болота сильно осушили, но радостовцы в последние годы даже выращивают арбузы. Об этом в детстве Ирины, в конце 60-х — начале 70-х гг., никто и разговора не заводил, а не то, чтоб семена в болотистую землю бросал для опыта. Глава семейства на работу, в основном на стройку коровников, выезжал в Рязанскую область, где, помимо денег, для своих домашних животных много заработанного зерна получал. Привозил отсюда и иконы, так как храмы здесь в основном были разрушены, бабульки сохранили образа, но повесить некуда.

Виктор Николаевич Нестеров сейчас — подполковник в отставке. Учась в высшей школе милиции, он встретил свою Ирину.

Молодым людям, особенно девушкам, трудоустроиться негде. Так они, чтоб заработать, ехали в Черноземье на обработку свёклы. В один из дней в Добринском районе оказалась сестра Ирины, Татьяна. Здесь замуж вышла в Дурово за Ходякова Юрия. Младшая сестрёнка школу окончила в 1985-м и примчалась к ней. Правда, не на свёклу пошла, а выучилась на водителя троллейбуса. То-то разговоров в родном Радостово о ней было: девчонка — и водитель! Два года проработала в областном центре. И легко догадаться: раз столько лет живёт в Добринке, значит, тоже свою судьбу здесь встретила. Муж её — Виктор Николаевич Нестеров — подполковник в отставке, ветеран МВД. В Добринском РОВД трудился следователем. Но это уже потом, а сначала четыре года невеста ждала, когда он выучится в Волгоградской высшей школе милиции. 14 сентября 1988-го года родные Ирины приехали на свадьбу к дочке и сестре в наши места. Свадьба отгремела в Липецке. Сначала молодые жили там, некоторое время в Московке у свекрови, всё остальные годы — в Добринке.

Мамы жениха (в белом платочке) и невесты встречали молодожёнов Ирину и Виктора с караваем и иконой.

На весёлую русско-белорусскую свадьбу в Липецк приезжала многочисленная родня невесты с Брестчины, в том числе её родители (стоят за женихом и свидетелем).

Супруги Ирина Константиновна и Виктор Николаевич воспитали двоих детей: сына Евгения, работающего мастером на заводе металлоконструкций, и дочь Анну, студентку нефтегазового столичного вуза. Дети с радостью бывают на родине своей мамы.

Кто по национальности Анна или её старший брат Евгений, если у них мама — белоруска, а папа — русский. Родители на выпускном у дочери.

Ирина Нестерова с сыном Евгением, который вместе с младшей сестрой в детстве любил бывать на родине мамы, в Брестской области.

— Папа хотел, чтоб в нашем храме венчались, но мы с Виктором туда не поехали, обвенчались в Демшинке. Правда, намного позднее, когда наш сын пошёл в армию. На свадьбу у нас обязательно пекут сладкие фигурки для угощения: волков, зайчиков, грибочки. Народу собирается много — вся родня. Накрывают шатёр и украшают его. А ранее столы стояли в одном доме, а плясали — у соседей. Здесь у вас я такого ни разу не видела, чтоб соседи позволили у себя в доме веселье устраивать.

Свидетели на свадьбе в Белоруссии — взрослые мужчины. Они же встречают караваем молодых. На фото — брат Ирины.

Сёстры шлют в Добринку привет самой младшей Ирине с родной Брестчины, где она не была 12 лет.

КОЛДУНЫ — ВКУС ДАЛЁКОГО ДОМА

Когда Ирина приехала в Добринский край из Брестской области, она привезла с собой не только вещи и фотографии, а целый мир привычных ей вкусов малой родины. В семье Кравчук готовить — значить беречь традиции, когда за одним столом собиралась большая семья. В новом доме, рядом с мужем и его добринскими родственниками, этот привычный уклад невестки поначалу казался чем-то особенным. Тут, к примеру, пока не знали, как правильно натереть картошку для драников, чтобы она не потемнела, и не варили домашнюю колбасу: её покупали в магазине. И Ирина показала, как её делают.

— Домашнюю колбасу здесь на тот момент и впрямь не делал, наверно, никто, и купить насадку на мясорубку для такого дела я не смогла и потом привозила её из Белоруссии, — рассказывает И.К. Нестерова.

Колбасу Нестеровы не покупают — делают её сами. Такую традицию в семье завели давно, когда молодая невестка Ирина свои родные рецепты из Белоруссии привезла в новый дом.

Так, с появлением молодой хозяюшки в доме Нестеровых возникли и новые рецепты. Ещё одним уроком для местных стала варёная грудинка в луковой шелухе. Поскольку шелуху собирали заранее, когда убирали лук или потом чистили его для супов, то со шкурками проблем не возникло.

Виктор Николаевич Нестеров — главный дегустатор изысков любимой супруги Ирины.

— Шелуха даёт мясу тот самый насыщенный цвет и лёгкий пряный аромат, который ни с чем не спутаешь, — утверждает гостеприимная хозяйка. — Грудинку уложить в кастрюлю, залить водой, добавить луковую шелуху — горсти две-три, соль в расчёте 3 ст. ложки на литр воды, перец горошком и лавровый лист. Варить на медленном огне минут 30-40. И дать мясу в этой воде постоять, лучше — всю ночь. А потом, когда грудинка остынет, смазать её смесью чеснока и чёрного перца. Вот тут-то и появится тот самый вкус и аромат, ради которого стоило ждать.

Вот такие пироги у Нестеровых по праздникам и будням.

Драники Ирина учила делать так, чтобы они получались не просто жареной картошкой, а с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Главный секрет, который она раскрыла, был прост: картошку нужно тереть на мелкой тёрке и сразу смешивать с луком или ложкой молока: они не дают массе потемнеть. Потом — обязательно отжать лишний сок, добавить яйцо и немного муки, но совсем чуть-чуть, чтобы не «забить» текстуру. Жарить на хорошо разогретой сковороде, на умеренном огне, чтобы драники успели прожариться внутри и не сгорели снаружи. Подавать — горячими, со сметанкой. Позднее Ирина взялась и за родные колдуны — белорусские картофельные пирожки с мясом.

Колдуны — белорусские пирожки, у которых верх из тёртой картошки, а внутри — фарш.

— Картофель и луковицу натереть на тёрке, отжать лишний сок. Добавить яйцо, муку, соль и перец, перемешать до однородности. Для начинки вторую луковицу мелко нарезать и смешать с фаршем, посолить и поперчить. На сковороде разогреть масло. Ложкой выкладывать картофельную массу, сверху на неё — немного фарша, и всё закрывать ещё одним слоем тёртого картофеля. Жарить колдуны на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, чтобы внутри всё успело приготовиться, а снаружи появилась золотистая корочка. Можно обжарить до корочки и поставить потомиться в духовку. Подавать лучше тоже горячими и со сметаной.

Постепенно к белорусским блюдам домочадцы привыкли. Главными дегустаторами ранее были дети. Теперь они уехали, и супруг Виктор Николаевич стал первым отведывать блюда жены и русские, и белорусские, наслаждаясь их вкусом. Он же, как настоящий добытчик, доставляет продукты для этих блюд, прежде всего, мясо.

— Готовить нужно с любовью, ведь еда — это не просто способ утолить голод, — говорит хлебосольная хозяйка, — для меня готовка — настоящая забота о близких, возможность сказать им «я вас люблю».