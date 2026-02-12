Бессмертный подвиг генерала Осканова

В Казельках прошел памятный митинг, посвящённый очередной годовщине гибели бывшего начальника Липецкого авиацентра Суламбека Осканова.

Седьмого февраля в Добринском муниципальном округе отметили 34-ю годовщину подвига Героя России Суламбека Осканова. По этому поводу у монумента в деревне Казельки Хворостянского территориального отдела состоялся митинг.

На мероприятии присутствовали многочисленные гости. Среди них министр молодёжной политики Липецкой области Дарья Болотина, глава Добринского округа Александр Пасынков, Герой России, заслуженный военный штурман, полковник запаса, заместитель председателя регионального парламента Владимир Богодухов, Герой России, полковник запаса, заслуженный военный лётчик Олег Сторожук, председатель ветеранской организации Липецкого авиацентра Андрей Захаров, председатель городского объединения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Виктор Долгих, председатель Липецкого областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Сонин, сын Суламбека Осканова — Руслан Осканов, племянники отважного лётчика, благотворитель Исраил Осканов, корреспондент Главной дирекции информации «РИА Новости» Магомед Осканов, полномочный представитель Республики Ингушетия в Липецкой области Бей-Али Бекботов, а также учащиеся Хворостянской и Нижнематренской школ, представители Липецкого авиацентра и многие другие.

В своем выступлении Д.В. Болотина, говоря о нормальном морозе в день митинга, подчеркнула, что именно погодные условия, в которых совершал свой последний полет Суламбек Осканов, стали одной из главных причин гибели начальника Липецкого авиацентра. Тем не менее, в этот день, несмотря на любую погоду, люди собираются у монумента на месте падения самолета, чтобы отдать дань памяти легендарному лётчику, который ценой своей жизни спас сотни других людей. О подвиге С.С. Осканова знают по всей России. И на примерах таких ярких людей как Суламбек Осканов надо воспитывать подрастающее поколение молодёжи.

— Мы отмечаем 34-ю годовщину с того трагического дня, когда погиб Суламбек Сусаркулович Осканов, — сказал Александр Пасынков, — который отдал свою жизнь, уводя боевой МиГ-29 от жилых домов станции Хворостянка. Мы все помним подвиг Героя и будем хранить память о генерале Осканове. Не случайно сегодня здесь присутствует много молодежи: школьники, студенты, которые будут передавать память о С.С. Осканове последующим поколениям.

Своими воспоминаниями о командире поделился Владимир Богодухов, а также представители Липецкого авиацентра, которые служили вместе с Суламбеком Сусаркуловичем. Они отмечали не только его деловые, но и человеческие качества. Требовательность к подчинённым сочеталась в С.С. Осканове с доверием и уважением к людям. Добрым и душевным запомнил своего дядю Исраил Осканов. Он также от себя лично и от всей ингушской делегации поблагодарил А.Н. Пасынкова и всех жителей Добринского округа за то, что они трепетно относятся к памяти Героя.

После череды выступлений участники митинга почтили память С.С. Осканова минутой молчания и возложили живые цветы к подножию монумента.

По окончании мероприятия всем желающим предлагали отведать вкусной полевой каши и согреться горячим чаем. Свое национальное блюдо для добринцев приготовила и ингушская делегация.

После митинга у монумента С.С. Осканову внушительная делегация гостей побывала на торжественной линейке, которая прошла в школе станции Хворостянка. С недавних пор она носит имя погибшего Героя.

Подобное мероприятие, посвященное этой дате, проходит в этом общеобразовательном учреждении ежегодно. Школьники озвучили интересные факты из жизни С.С. Осканова, прочли стихи, исполнили трогательные песни. Директор школы Маргарита Насонова рассказала гостям о том, что у них ежегодно проводится конкурс рисунков. Лучшие из работ представлены на выставке, посвященной генерал-майору Осканову.

Представители ингушской делегации побывали в уголке памяти имени С.С. Осканова. В нем представлены книги о Герое, а также экспонаты, привезенные от его родственников из Плиево во время поездок в Ингушетию.

Глава округа Александр Пасынков отметил, что в этом году в Хворостянской школе будет проведен капитальный ремонт внутри здания, а педагогический коллектив общеобразовательного учреждения после преображения решил выделить больше места для экспозиции, посвященной С.С. Осканову.

Череда торжественных мероприятий завершилась спортивным турниром. В плавательном бассейне «Жемчужина» провели открытое первенство Добринского муниципального округа по плаванию.

Юные пловцы 2009 года рождения и моложе из Грязинского, Усманского, Липецкого, Задонского, Добринского округов боролись за медали. Перед началом соревнований к ним обратилась замначальника окружного отдела образования Любовь Свиридова. Она пожелала его участникам захватывающей борьбы, заряда бодрости, массы положительных впечатлений, успехов и удачи каждому.

Заплывы получились увлекательными по накалу. Судьям было непросто определять победителей и призеров, порой их разделяли доли секунды. Хозяев соревнований представляли спортсмены, занимающиеся плаванием в бассейне «Жемчужина».

Урожай наград, собранный нашими земляками, оказался внушительным. В возрастной категории у девочек 2013 г.р. и младше на стометровке вольным стилем победила Алина Щеглеватых из Добринки, Вероника Найденышева стала третьей. Еще одну «бронзу» в общую копилку пловцов «Жемчужины» положил Кирилл Конов. На стометровке комплексным плаванием второе место у Василисы Кондрашовой, Захар Казельский в этой дисциплине стал третьим. Сто метров на спине быстрее всех преодолела Алина Щеглеватых. Кирилл Конов завоевал серебряную медаль. В эстафете 4х50 метров комплексным плаванием добринцы (Лианелла Протопопова, Захар Казельский, Алина Щеглеватых, Илья Конов) стали третьими. Еще одно «серебро» в активе девичьего квартета, в состав которого вошли Юлиана Павленко, Елизавета Рыбина, Вероника Бадулина, Анастасия Бредихина. На дистанции 4х50 метров вольным стиле они уступили своим соперницам из Усмани.

Свои герои у нынешнего турнира, который стал ежегодным, появились. Они поднимались на пьедестал почета, где получали заслуженные награды.