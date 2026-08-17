Без вреда для экологии

Представители руководства округа, подрядчика и ресурсоснабжающей организации обсудили текущий вопрос строителдьства очистных сооружений в с. Пушкино.

В селе Пушкино совсем недавно началось строительство новых очистных сооружений. А в прошедший понедельник на выездной планёрке на строящемся объекте побывал заместитель главы администрации Добринского округа Александр Ногтев, депутат Липецкого областного Совета депутатов Геннадий Крутских, начальник Пушкинского территориального отдела Игорь Коновалов, директор местной школы Виктор Яров и представители контролирующей организации из Липецка.

Как рассказала предыдущая глава сельской администрации Нина Демихова, старые очистные в Пушкино, которые обслуживали три двухэтажных многоквартирных дома, школу и Дом культуры, были построены и введены в эксплуатацию примерно в конце 60-х — начале70-х годов прошлого века. А уже через два десятка лет сильно износились. Жители домов и организаций, которые к ним подключены, были вынуждены самостоятельно решать проблему с отведением сточных вод. Вопрос со строительством новых очистных был поднят несколько лет назад, во время визита в наш округ губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова. Началась подготовка проекта, а в этом году — возведение нового объекта.

Подрядчик ведет монтаж канализационной сети.

— Строительство новых очистных сооружений, — говорит исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ администрации Добринского округа Евгений Лутовинов, — ведётся в рамках софинансирования из бюджетов округа и области. Общая сумма средств по муниципальной программе «Обеспечение населения Добринского муниципального округа Липецкой области качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ» и региональной «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды» составила 40 миллионов рублей.

Липецкий подрядчик приступил к работам неделю назад. На объект был завезён необходимый строительный материал, спецтехника. На данный момент рабочие ведут разработку траншей под будущую канализационную сеть. Готовится песчаная подушка и ведётся укладка трубопровода с обратной засыпкой песком, его уплотнением, а также монтаж колодцев.

За неделю подрядчик уже уложил более сотни метров трубопровода, общая длина которого составит один километр. После завершения этих работ специалисты займутся непосредственно возведением очистных сооружений, установкой необходимого оборудования, электроснабжением и благоустройством территории. Объект по условиям контракта подрядчик должен сдать до конца этого года.

Во время выездной планерки жители многоквартирных домов задали интересующие их вопросы представителям власти округа.

Во время визита проверяющих местные жители обратились к ним с возникшими вопросами. В ходе конструктивного разговора на месте удалось найти удовлетворяющее обе стороны решение. Но главным итогом стройки, несомненно, будет минимальное воздействие человека на экологию.