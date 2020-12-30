Благоустройством набережной реки Матыра в городе Грязи на участке от ЦК до пляжа займется ООО “Альфа”. Как следует из итогов электронного аукциона, сумма контракта составит 93 262 813 рублей. Это почти на 3 миллиона меньше начальной цены аукциона.

Подрядчик должен выполнить работы в срок до 31 августа 2021 года.

Участок, который подлежит благоустройству, расположен на южном берегу Матыры в непосредственной близости от “Центра культурного развития Грязинского муниципального района” (г. Грязи, ул. Воровского, 56).

Напомним, что ранее три города Липецкой области – Лебедянь, Усмань и Грязи – выиграли федеральные гранты по благоустройству общественных пространств. На их воплощение в общей сложности будет выделено 170 миллионов рублей из федерального бюджета. Конкурс проходил по эгидой Минстроя РФ в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”.