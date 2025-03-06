Зверёк, не согласуя свои действия с хозяином водоёма, валит огромные деревья по личному усмотрению, только ему понятному.

У Сергея Афанасьева из Талицкого Чамлыка в конце огорода было заросшее болото. Не так давно он решил его облагородить, освободил середину и почти весь берег от камыша. Потом, раззадорившись, ещё глубже дно прочистил экскаватором. Одним словом, организовал для себя и своей семьи замечательное место отдыха.

— Надоело на весь этот камыш и заросли смотреть, — говорит он. — Одной очисткой во время работы не ограничился, решил ещё и мальков сюда запустить, чтоб не только поплавать летом можно было, но и половить рыбу.

Но не тут-то было! Как только Афанасьев навёл красоту, выяснилось, что не он единственный здесь командует. Нашёлся и другой хозяин. Лохматый, хвост — веслом. Настоящий трудяга. И договариваться, вернее, согласовывать свои действия с первым совсем не собирается.

Бобёр не спит — работает.

— Вот морозцы его немного остановили, — рассказывает Сергей. — А так огромные стволы деревьев подтачивает очень быстро. Глядишь: дерево уже лежит. Потом смотришь: перетащил его к себе. У нас тут есть плотинка, разделяющая часть прежнего заросшего пруда и мой расчищенный, но бобёр решил соорудить свою плотину именно посередине моего облагороженного водоёма, туда тягает деревья, уж про мелкие ветки я не говорю.

Поваленное дерево справа — тоже дело зубов бобра. А его жилище — по центру водоёма. Подойти ближе, чтобы не тревожить животное, мы не отважились.

И, правда, солидное дерево, «перекушенное» милым зверьком, лежало прямо на плотине, причём похоже было, что его точили огромной точилкой для карандашей — так ровненько бобры обгрызают стволы. Вдалеке видна «новостройка», возведённая поперёк пруда. И какой силищей надо обладать, чтобы волочить эти вётлы! Ну в воде они невесомые — понятно, зато как их с берега-то сдвинуть? Утром глядь: дерево уже уплыло по назначению.

Вот так выглядел водоём до того, как С. Афанасьев в одной его части решил навести порядок и всё расчистить. Оказалось, что такой хорошенький прудик понравился и бобру. В заросли он не идёт.

Хозяин вместе с супругой решил ночью подсмотреть, как зверь трудится. Сняли видео. Действительно, по-хозяйски выйдя на берег, солидных размеров бобёр потом направился в нужном направлении, оставляя после себя большие волны.

— Летом я ловил рыбу, — вспоминает Сергей, — сначала сколько-то поймал, но потом появился бобёр и начал демонстративно плавать мимо меня туда-сюда. Пришлось смотать удочки. Сидеть далее уже не было смысла: бобёр разогнал всю рыбу своими взмахами хвоста.

Это дерево на берегу пруда Сергея Афанасьева бобёр скоро повалит. Морозцы немного притормозили его работу.

После такого момента и думай, кто у этого пруда хозяин! Как-то минувшим летом по телевизору показали сюжет из одной областей страны. Там жители сперва умилялись тому, как бобры у них на реке быстро работают, сооружая себе «квартиры», а потом наступила весна… И их дома очень сильно подтопило именно из-за безостановочной работы зверьков по запрудью.

Жители того села обратились за помощью к спасателям. Те начали в гидрокостюмах разгораживать постройки животных.

Более всего мне понравился ответ одного из таких спасателей, когда у него спросили: «Ну и кто кого побеждает?» — «Пока ничья, мы днём всё разгородим, а за ночь у бобров всё опять на прежнем месте»… Афанасьевым такое подтопление, конечно, не грозит, поскольку дом находится высоко в сравнении с водоёмом. А вот низовье огорода может и пострадать, если семейство бобра увеличится. Ведь это он пока один себе строит, чтобы привести невесту куда было…

У нас в Липецкой области нынешней зимой в некоторых районах, чтобы спасти деревья от больших грызунов, их низ огораживают металлической сеткой. Охотоведы объясняют это тем, что зима аномально тёплая, бобры активизировались и стали питаться не только запасами, но и свежей древесиной. В то же время уничтожать зверьков нельзя — это преследуется по закону. Надо как-то научиться рядом с ними жить.