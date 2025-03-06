Зверёк, не согласуя свои действия с хозяином водоёма, валит огромные деревья по личному усмотрению, только ему понятному.
У Сергея Афанасьева из Талицкого Чамлыка в конце огорода было заросшее болото. Не так давно он решил его облагородить, освободил середину и почти весь берег от камыша. Потом, раззадорившись, ещё глубже дно прочистил экскаватором. Одним словом, организовал для себя и своей семьи замечательное место отдыха.
— Надоело на весь этот камыш и заросли смотреть, — говорит он. — Одной очисткой во время работы не ограничился, решил ещё и мальков сюда запустить, чтоб не только поплавать летом можно было, но и половить рыбу.
Но не тут-то было! Как только Афанасьев навёл красоту, выяснилось, что не он единственный здесь командует. Нашёлся и другой хозяин. Лохматый, хвост — веслом. Настоящий трудяга. И договариваться, вернее, согласовывать свои действия с первым совсем не собирается.
— Вот морозцы его немного остановили, — рассказывает Сергей. — А так огромные стволы деревьев подтачивает очень быстро. Глядишь: дерево уже лежит. Потом смотришь: перетащил его к себе. У нас тут есть плотинка, разделяющая часть прежнего заросшего пруда и мой расчищенный, но бобёр решил соорудить свою плотину именно посередине моего облагороженного водоёма, туда тягает деревья, уж про мелкие ветки я не говорю.
И, правда, солидное дерево, «перекушенное» милым зверьком, лежало прямо на плотине, причём похоже было, что его точили огромной точилкой для карандашей — так ровненько бобры обгрызают стволы. Вдалеке видна «новостройка», возведённая поперёк пруда. И какой силищей надо обладать, чтобы волочить эти вётлы! Ну в воде они невесомые — понятно, зато как их с берега-то сдвинуть? Утром глядь: дерево уже уплыло по назначению.
Хозяин вместе с супругой решил ночью подсмотреть, как зверь трудится. Сняли видео. Действительно, по-хозяйски выйдя на берег, солидных размеров бобёр потом направился в нужном направлении, оставляя после себя большие волны.
— Летом я ловил рыбу, — вспоминает Сергей, — сначала сколько-то поймал, но потом появился бобёр и начал демонстративно плавать мимо меня туда-сюда. Пришлось смотать удочки. Сидеть далее уже не было смысла: бобёр разогнал всю рыбу своими взмахами хвоста.
После такого момента и думай, кто у этого пруда хозяин! Как-то минувшим летом по телевизору показали сюжет из одной областей страны. Там жители сперва умилялись тому, как бобры у них на реке быстро работают, сооружая себе «квартиры», а потом наступила весна… И их дома очень сильно подтопило именно из-за безостановочной работы зверьков по запрудью.
Жители того села обратились за помощью к спасателям. Те начали в гидрокостюмах разгораживать постройки животных.
Более всего мне понравился ответ одного из таких спасателей, когда у него спросили: «Ну и кто кого побеждает?» — «Пока ничья, мы днём всё разгородим, а за ночь у бобров всё опять на прежнем месте»… Афанасьевым такое подтопление, конечно, не грозит, поскольку дом находится высоко в сравнении с водоёмом. А вот низовье огорода может и пострадать, если семейство бобра увеличится. Ведь это он пока один себе строит, чтобы привести невесту куда было…
У нас в Липецкой области нынешней зимой в некоторых районах, чтобы спасти деревья от больших грызунов, их низ огораживают металлической сеткой. Охотоведы объясняют это тем, что зима аномально тёплая, бобры активизировались и стали питаться не только запасами, но и свежей древесиной. В то же время уничтожать зверьков нельзя — это преследуется по закону. Надо как-то научиться рядом с ними жить.