«Оставаться человечным — вот самое главное», — уверен Михаил Алексеевич Матыцин, заведующий хирургическим отделением Добринской районной больницы. За годы работы он сделал тысячи операций, стоял по двенадцать часов у операционного стола, борясь за жизнь пациента, пока есть хоть малейшая надежда.

В эти дни доктор, которого знает практически каждый добринец, отмечает юбилей. О том, как мальчишка из деревни Студенки, грезивший парадной формой военного лётчика, стал хирургом от Бога, о самых сложных операциях и о саде, где растёт даже инжир, в материале Эдуарда Демихова.

На его придомовом участке разбит фруктовый сад, в котором, помимо традиционных для наших мест яблонь, груш, слив, вишни и черешни, растет и ежегодно плодоносит экзотический гость с южных просторов — инжир. А еще герой нашего материала в молодости чуть было не стал военным летчиком, не забывает про свои крестьянские корни, не чураясь работы на земле, и считает свою профессию самой лучшей и самой нужной на свете.

Михаил Алексеевич Матыцин, много лет возглавляющий хирургическое отделение Добринской районной больницы, в представлении не нуждается. Его знает практически каждый добринец. Про таких, как Матыцин, говорят, что хирургия у него — на кончиках пальцев. Мы встретились с ним в ординаторской хирургического отделения. Его очередное суточное дежурство как раз подошло к завершению, и нам удалось немного пообщаться. Хотя и во время беседы хирурга несколько раз вызывали по телефону из приемного покоя. Такова жизнь районной больницы.

Родом наш замечательный доктор из деревни Студенки. Хотя в его свидетельстве о рождении местом появления на свет значится населенный пункт Пл. Студенка. Что такое Пл. — Плоская от рельефа окрестных полей, или Плавицкая, по названию одноименной речушки, теперь не скажет никто. Да это сейчас и не столь важно. Михаил Матыцин вырос в многодетной семье, в которой у свекловичницы, а затем и доярки колхоза имени Ленина Серафимы Васильевны и плотника Алексея Иосифовича было пятеро ребятишек. Как и у всех советских детей из сельской местности, в детстве у Миши было немало крестьянского труда.

— Маме, как свекловичнице, — вспоминает он, — каждую весну «нарезали» немалый надел, от восьми де десяти гектаров, который предстояло несколько раз за лето прополоть, а затем принять участие в ручной копке, очистке от ботвы и погрузке в машины сладких корнеплодов. Для меня летние каникулы были самыми нелюбимыми, особенно июнь и июль — пик прополки. Мои сверстники вовсю отдыхают, купаются, загорают, а я с тяпкой иду по бесконечным, на мой взгляд, рядкам. Когда впереди, над ними — слегка колышущееся марево, а над головой — жаркое солнце. Вечером, приходя домой, хватало сил на то, чтобы смыть с себя дневную пыль и слегка перекусить. А рано утром заботливые руки матери вновь гладили меня по голове, и ее ласковый голос произносил: «Миша, вставай». Сейчас, вспоминая свою маму, и свекольную трудотерапию, понимаю, что именно так, наверное, и закаляется характер человека. Еще скажу, что помимо полевых работ, мы всегда помогали взрослым по хозяйству. Огород прополоть и полить, домашнюю живность напоить и накормить: каждый ребенок в нашей семье знал свой участок работы и никогда от нее не отлынивал.

Таким был Михаил Матыцин перед окончанием средней школы.

Ах, как в то время манила парнишку парадная форма военного летчика, в которой в гости на свою малую родину изредка приезжал их сосед. Так что к десятому, выпускному, классу парень вовсю грезил небом. Да и школьными предметами, которые ему давались лучше всего, были точные: алгебра и физика, что как раз подходило под обучение военной профессии. Однако с этим выбором юноши были категорично не согласны опытные педагоги Татьяна Михайловна Матыцина и Александра Тимофеевна Малыхина. Именно они настаивали на том, чтобы Михаил стал врачом. Как оказалось позже, их проницательность в итоге сослужила парню хорошую службу. Но — сначала был Тамбов. Золотой медалист Матыцин все-таки решил поступать в местное высшее военное авиационное училище лётчиков. К его воротам абитуриента привез отец.

— После углубленной медкомиссии, — рассказывает М. Матыцин, — видя мое совсем не богатырское телосложение, один из членов приемной комиссии посоветовал мне сходить в армию, окрепнуть, возмужать, а после службы приезжать к ним. Обещали принять без экзаменов. А я взял документы да и направился в Воронеж, в медицинский. Как медалисту мне нужно было сдать всего один экзамен, им оказалась биология, которую я хорошо знал. На вопросы экзаменационного билета ответил исчерпывающе и получил вердикт экзаменатора «зачислен». Так начались мои студенческие годы. Помню слова ректора, которые он сказал буквально в первые дни учёбы: «К нам трудно поступить, а ещё труднее учиться».

Дружная студенческая семья Воронежского тогда еще мединститута. Студент Матыцин — второй слева в нижнем ряду.

Так и оказалось. Все предметы в институте были сложные, и учиться было очень и очень непросто. Но у Михаила и мысли не было о том, чтобы бросить учёбу. Когда нужно было определиться со специализацией, он решил стать хирургом. Выбрал, наверное, самую сложную и ответственную область медицины, которая требует большого мастерства, знаний и преданности профессии. Еще учась в институте, подрабатывал в Воронеже медбратом. Такая практика вкупе с занятиями и лекциями принесла свои плоды. Завершив обучение и получив диплом о высшем образовании, молодой врач умел делать все: оперировать, ставить капельницы, делать инъекции и другие процедуры.

— В медицине не всё однозначно, — размышляет собеседник, — мы все работаем в команде. Для всех нас на первом месте — жизнь и здоровье пациента. С новыми технологиями стали проще диагностика, лечение, проведение операций. Это раньше у хирурга на вооружении были только рентген, анализы, опыт, интуиция и руки.

Хирург Михаил Алексеевич Матыцин (в центре) в составе медицинской бригады во время очередной операции.

За годы работы Михаил Алексеевич сделал тысячи самых различных операций: на брюшной полости, грудной клетке, удалял желчные пузыри, аппендициты, грыжи. Стоял по несколько часов за операционным столом. Находить единственно правильное в каждом конкретном случае решение ему помогало и помогает счастливое сочетание знаний, врачебной интуиции и практических навыков. На мой вопрос: «Бывают ли лёгкие операции?» он ответил:

— Все операции по-своему сложные, лёгких не бывает. Взять хотя бы банальный аппендицит. Вроде, простая операция, но какой она порой бывает сложной, особенно когда поступают больные с запущенными случаями, на грани перитонита! Исход любой операции зависит от многих причин: от возраста, состояния человека, его сопутствующих заболеваний.

Самая длительная операция в карьере Матыцина длилась двенадцать часов. Представьте себе — половину суток на ногах, без возможности хоть немного отдохнуть, не говоря уже про поесть-попить.

— Привезли мужчину со спайками кишечника, — вспоминает Матыцин, — медлить было нельзя, и его практически сразу отправили в операционную. Без экстренного хирургического вмешательства медицинский прогноз для пациента был бы самый неблагоприятный. Сколько раз за время операции медсестры меняли мне на лице марлевые маски, сказать не могу. Да и не в этом дело, в тот момент я был сосредоточен на том, что происходит на столе. Слава Богу, что в итоге все завершилось удачно, и больной вскоре пошел на поправку.

— Есть ли в профессии врача то, что можно поставить на первое место? — интересуюсь у него.

— Оставаться человечным — вот самое главное, — уверен он, — а еще не бояться брать на себя ответственность и бороться за жизнь пациента, пока есть хоть малейшая надежда.

Ему, с детских лет привыкшему к крестьянскому труду, дополнительные силы, энергию и вдохновение дает работа на своем приусадебном участке. Это как «сад камней» для японца, где можно на время абстрагироваться от производственных вопросов. Для Матыцина такой отдушиной стал уход за растениями. Михаил Алексеевич (хирург все-таки!) на отлично освоил и успешно применяет на практике различные методы прививок на плодовых деревьях, лечит их от болезней, избавляет от вредителей. Часть фруктового урожая он ежегодно отвозит коллегам по работе, раздает друзьям, родственникам и знакомым. Небольшой огород и все, что на нем выращивается, — также дело его умелых рук. И курочки в сарае для собственного натурпродукта, и два пчелиных улья — это все практичные и позитивные отголоски далекого крестьянского детства ныне опытного и уважаемого всеми врача.

«А как же инжир?» — спросите вы. Растет и регулярно плодоносит. Хозяин экзотики лично разработал надежную систему укрытия южного дерева от зимних морозов.

Говорят, что хирург выбирает профессию раз и навсегда, и Михаил Алексеевич — не исключение. Он все так же регулярно заходит в операционную, чтобы облегчить страдания пациентов и сделать их здоровыми. Обходит палаты, интересуется самочувствием, выписывает рецепты. И добринцы могут не сомневаться: их здоровье в надежных руках.

Как и многие мужчины, Михаил Алексеевич Матыцин в свободные минуты занимается рыбалкой.

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора, а также из личного архива М.А. Матыцина.