Врач-инфекционист из Добринки Евгений Васильев два года работал под «знойным небом Алжира» в составе миссии советских врачей. Об этом его литературный труд — книга с одноименным названием.

Взялся за мемуары

Евгений Петрович Васильев, 25 лет проработавший в добринской районной больнице врачом-инфекционистом, запомнился своим пациентам веселым, общительным нравом, а еще неизменным приветствием: «Бонжур!». Да и вообще, при любом удобном случае доктор вставляет в свою речь французское словечко, а то и целый «монолог».

Французский и (чуть меньше) арабский языки он освоил на практике, работая два года в Алжире в составе миссии советских врачей, которых Советский Союз тогда направлял, чтобы помочь развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки.

В этом году Васильев, отдав 50 лет медицине, ушел на заслуженный отдых. И, наконец, занялся делом, о котором давно мечтал, — выпустить книгу воспоминаний о своей жизни и работе в одном из крупнейших государств Северной Африки, которое до начала 60-х было французской колонией.

Литературный труд уже практически готов к печати. Книга с романтическим названием «Под знойным небом Алжира» изобилует интересными фактами из истории этой страны, описанием культуры, нравов и быта местного населения такими, как их увидел автор, человек наблюдательный и одаренный творческими способностями.

Командировка на два года

Начнем с того, что попасть в состав миссии советских врачей было совсем непросто. Требовалась не только высокая профессиональная подготовка, но и «правильная» идеологическая. Беседам с отъезжающими о том, как вести себя за рубежом, особенно в странах, не относящихся к социалистическому лагерю, уделялось не меньше времени, чем изучению иностранного языка. Кстати, Евгений Петрович до этого с красным дипломом окончил университет марксизма-ленинизма, получив высшее политическое образование и хорошо разбирался в «текущем моменте».

Евгений Васильев — студент Карагандинского медицинского института. Здесь он встретил свою будущую супругу Людмилу. А несколько лет спустя в этом учебном заведении будет учиться его сын Андрей.

Выпускник Карагандинского мединститута, он в это время работал в одной из больниц Кустанайского района врачом-инфекционистом вместе с супругой Людмилой Васильевной (с которой они поженились, еще будучи студентами). Во время прохождения очередной специализации в Алма-Ате активного доктора заметили и дали ему рекомендацию для работы за границей. От такой возможности посмотреть мир врачи районной больницы решили не отказываться. Было только одно существенное «но»: у супругов подрастал сынишка Андрей, которого пришлось на два года оставить на попечение родственников.

Но все же решились, начали оформлять документы и попутно учить французский язык. Вместо отведенного для этого года осваивали его всего три месяца.

«На месте доучите», — сказали им, когда Васильевы подписывали контракт на работу.

И вот 22 января 1985 года они вылетели на Африканский континент. Евгений Петрович был назначен старшим группы из 14-ти врачей (в ней были его коллеги со всей страны: от Чукотки до западной Украины) и отвечал за все организационные вопросы: таможенный досмотр, заполнение деклараций и т.д. Несмотря на строгий инструктаж, кто-то умудрился засунуть в багаж запрещенные для ввоза в Алжир продукты: мясные консервы, колбасу, сало. Пришлось «разгружаться» прямо в аэропорту.

«Вылетели мы из Москвы при 24-градусном морозе, — пишет в своей книге Евгений Петрович, — а приземлились в Алжире при +23 градусах в тени, яркое солнце слепит глаза. Мы все одеты по-зимнему и арабы с любопытством разглядывают нас…».

«Нас ждали с черным хлебом и селедкой»

После десятидневного пребывания в столице государства советских врачей распределили по провинциальным гражданским госпиталям. Васильевым предстояло работать в городе Ксар Шеллала на юге Республики. Евгений Петрович поставил себе цель: через месяц свободно говорить на французском. И сумел ее достичь, заговорив со временем еще и на арабском — языке коренного населения Алжира. Всем, кто изучает иностранный язык, он советует: «Главное — не бояться говорить на нем».

1985-й год. Евгений Васильев работает в составе миссии советских врачей в Алжире.

Из книги Е.П. Васильева:

«… По сложившейся здесь между нашими людьми традиции каждый вновь прибывший в миссию специалист должен был привезти с собой из Союза бутылку водки, буханку черного хлеба и банку селедки, так как в Алжире эти продукты отсутствуют. К тому же, страна, приютившая нас на два года, совсем не пьющая. И зоркое око администрации госпиталя неустанно следило за нами во время трапез.

… Государственная религия Алжира — ислам. Этот факт на все накладывал свой отпечаток. В госпитале были развернуты мужское, женское и родильное отделения. Больных госпитализировали не по их патологиям, а по половой принадлежности.

… Поразило обилие кошек, которые здесь считаются чуть ли не священными, чистыми животными. Днем они свободно бегают по двору госпиталя, а ночью спокойно спят на кроватях в … родильном отделении, там же приносят свое потомство.

… Возглавляя бригаду фельдшеров, в течение месяца ездил в отдаленные селения вакцинировать детей согласно прививочному календарю. Затем проводили профосмотры в школах и лицеях, где в зимнее время свирепствовала эпидемия чесотки.

Детей в городе много. В каждой семье по две-три жены и в среднем семь-восемь ребятишек. Кстати, дети в возрасте от 1 до 18 лет составляют 60% от всего населения страны.

… В Ксар Шеллале у каждого второго пациента болит живот. Во время своего первого дежурства я принял 56 (!) человек, из них 12 госпитализировал. Амбулаторным больным выписал ордонанс (переводится как приказ, распоряжение) — аналог нашего рецепта. По ним в государственных аптеках медикаменты отпускают бесплатно. Среди местного населения распространено мнение, что если врач на приеме больному не выписал ордонанс, то это плохой, не разбирающийся в медицине доктор.

И вообще, тамошние пациенты очень любят принимать витамины и буквально помешаны на общеукрепляющих препаратах. … А врачи в Алжире, как и адвокаты, самые высокооплачиваемые специалисты».

Людмила Васильевна и Евгений Петрович Васильевы два года провели в служебной командировке на Африканском континенте.

Возвращение на Родину

Проведя два года в зарубежной командировке, Васильевы вернулись на Родину, где в это время вовсю шла «перестройка». В магазине «Березка» (так называлась торговая сеть, где валюту меняли на чеки, которые затем отоваривали импортными вещами, бытовой техникой и даже авто, правда, отечественного производства) купили автомобиль «Лада» пятой модели, магнитофон, видеомагнитофон, кухонный комбайн, японские часы и золотые серьги для супруги. Что и говорить, настоящее богатство по тем временам.

Но материальные приобретения — все же не главное, что осталось от тех двух лет проживания в чужой, далекой стране. Евгений Петрович считает ту поездку самым ярким впечатлением в своей жизни, расширившим его кругозор и добавившим ему социальной зрелости.

Вернулись в Казахстан на прежнее место работы. А вскоре начался парад суверенитетов бывших республик распавшейся большой страны. Повсюду прошли массовые сокращения, в том числе и в здравоохранении. Закрылось инфекционное отделение в больнице, где работал Васильев.

— Мы ведь были приезжими, не местными, — рассказывает Евгений Петрович. — Я сам родом из Волгоградской области, а в Казахстан переехал в детстве вместе с родителями. А теперь стали там «лишними» людьми. Задумались о возвращении обратно в Россию.

Узнали, что в Липецкой области созданы хорошие условия для тех, кто переезжает из бывших союзных республик. Списались с главврачом Добринской районной больницы и в 1998 году переехали в наш поселок. Супруги Васильевы устроились на работу по специальности, купили квартиру. А вскоре в Добринку приехал и сын Андрей с женой (оба педиатры).

25 лет, прожитые в Добринке, позволяют Евгению Петровичу называть наш поселок своей второй, а если брать в расчет Казахстан, то третьей малой родиной. Большим плюсом считает, что живет рядом с детьми, видит, как растут, взрослеют внуки, участвует в их воспитании. Кстати, из троих внуков лишь младшая Анна мечтает продолжить семейную династию врачей. Она сейчас учится в 9-ом классе и усиленно штудирует химию.

— Нам здесь очень нравится, — продолжает собеседник. — Климат мягкий, можно огородничеством заниматься. Земельный участок в районе телевышки, который нам выделили в 90-е, как и другим врачам, не бросил до сих пор. Кстати, сейчас там всего три участка обрабатываются. Считаю, что повозиться в земле после напряженного рабочего дня — это и есть лучший отдых. Рекомендую всем работникам интеллектуального труда. После сбора урожая овощей излишками делюсь с соседями-пенсионерами.

Когда-то Евгений Петрович в память об Алма-Атинском периоде своей жизни, когда у него был настоящий черешневый сад, посадил во дворе своей многоэтажки на улице Воронского полтора десятка вишневых деревьев. Ухаживает за ним, подсаживает новые деревца. А плодами свободно пользуются все желающие (молодежь, наверно, уже и не знает, откуда здесь взялись вишни).

Е.П. Васильев — человек с разносторонними интересами, общительный и очень деятельный. Выйдя на пенсию, он не собирается предаваться безмятежному отдыху. В ближайших планах — выпустить свою книгу и, конечно, пополнить коллекцию монет (наш герой еще и страстный нумизмат). А там, глядишь, и еще какое увлечение появится.